EL impago de la deuda estadounidense es la llamada de atención que se necesita

Queda una semana para que venza el plazo. El 1 de junio, Estados Unidos incumplirá técnicamente el pago de su deuda a menos que el Presidente y el Congreso lleguen a un acuerdo que eleve el actual "techo de deuda". Los republicanos no quieren aumentarlo más allá de los 31,3 billones de dólares actuales a menos que la Casa Blanca acceda a controlar su gasto y aliviar la presión fiscal, mientras que, lo que quizá no sea muy sorprendente, los demócratas y el Presidente piensan que simplemente hay que dejar pasar otros cientos de miles de millones como si no importara. Veremos qué ocurre a lo largo de los próximos días. Pero hay un punto en el que todos están de acuerdo. Un impago sería catastrófico para la economía mundial. El canciller Jeremy Hunt ha advertido de que el impacto sería "absolutamente devastador", mientras que el Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca prevé que desencadenaría una profunda recesión, con una caída del PIB de 6,1 puntos porcentuales sólo en Estados Unidos. En otras palabras, sería bastante malo. No es difícil saber por qué. En efecto, el Gobierno estadounidense tendría que dejar de pagar muchas de sus facturas, como hizo brevemente en enfrentamientos similares cuando Barack Obama era Presidente. Y lo que es aún más grave, los mercados de renta fija se verían sumidos en la confusión, con los bonos del Tesoro, la referencia con respecto a la cual se fija el precio de todo lo demás, en caída libre, y con los inversores tratando de averiguar qué gobierno podría ser el siguiente. Es comprensible que todo el mundo quiera evitar ese tipo de caos.

Aun así, a pesar de la posibilidad de un colapso financiero, un impago de la deuda estadounidense podría ser precisamente el tipo de sacudida que necesita la economía mundial. Sería un poderoso recordatorio de que el endeudamiento total no puede seguir aumentando eternamente sin consecuencias. Según cifras del FMI, la deuda mundial total ha pasado de 200 billones de dólares a principios de la década de 2010 a 300 billones en la actualidad. Al final de la década, será de 400 billones de dólares y seguirá aumentando. En este contexto, se ha producido un enorme aumento de la deuda pública. El ratio deuda/PIB de Japón ha alcanzado la asombrosa cifra de 225 puntos porcentuales. La de Italia ha alcanzado el 140%, la de Francia el 111% y la del Reino Unido, que no se ha quedado atrás a la hora de pedir dinero prestado en los últimos años, acaba de superar el 100%, un nivel que solía considerarse el límite máximo posible sin provocar un colapso de la confianza. No se trata sólo de los gobiernos. Las empresas de todo el mundo deben 87 billones de dólares, es decir, el 97% del PIB mundial. Y los consumidores han pedido prestado otro tanto. Si lo sumamos todo, vivimos en un mundo literalmente ahogado por la deuda.

Podemos ver las consecuencias a nuestro alrededor. La inflación ha vuelto a dispararse, superando el diez por ciento en su punto álgido en Estados Unidos, y el mismo nivel en el Reino Unido y en la mayor parte de Europa. Con tanto dinero prestado persiguiendo un nivel fijo de bienes, no es de extrañar que los precios hayan empezado a acelerarse, y aunque la subida de los tipos de interés empezará a controlarlo de nuevo, también necesitaremos menos deuda. En segundo lugar, ha avivado los precios de los activos, creando miniburbujas desde los valores de Internet a las criptomonedas, pasando por los inmuebles, las acciones y los bonos. En tercer lugar, ha mantenido vivas a empresas zombis y ha canalizado la inversión hacia industrias improductivas en las que hay pocas esperanzas de obtener alguna vez rendimientos adecuados. Por último, y tal vez lo peor de todo, ha permitido que el gobierno se haga cada vez más grande, alimentando su expansión con dinero prestado en lugar de aumentar los impuestos, complaciendo las demandas poco realistas de sus votantes de más y más gasto.

En un momento dado, todo ese endeudamiento tiene que dejar de crecer. Es cierto que un impago del gobierno de EE.UU. supondría un duro golpe. Los mercados financieros entrarían en pánico, los bonos se desplomarían, las bolsas se hundirían y, en muchos casos, crearía verdaderas dificultades para los empleados federales. Pero no sería para siempre. Sin duda, en pocas semanas se llegaría a un compromiso que permitiera a Estados Unidos volver a endeudarse. Mientras tanto, sería justo el tipo de llamada de atención dramática y simbólica que la economía mundial necesita en estos momentos. La fiesta tiene que acabar algún día. No podemos seguir pidiendo prestado más y más dinero por los siglos de los siglos. En algún momento habrá que volver a cuadrar las cuentas. El comienzo de junio podría ser un buen punto de partida, aunque cause algún dolor temporal.