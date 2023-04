Electoralismo con el alquiler social

Tal y como anunció Pedro Sánchez el domingo, el Consejo de Ministros aprobará hoy la movilización de hasta 50.000 viviendas de la Sareb para alquiler social. Vaya por delante que el Gobierno es soberano de hacer lo que considere oportuno con el conocido como el banco malo.

No obstante, esta entidad se creó con el lógico interés económico de ganar dinero y no con fines sociales, que es a lo que el Ejecutivo quiere destinarla ahora. De hecho, el PSOE rechazó hace seis meses una propuesta de Podemos en esta línea alegando que esta sociedad estatal no era un instrumento público en políticas de vivienda.

Pero más allá de esta incongruencia, la realidad es que la medida anunciada por el presidente de Gobierno tiene mucho de propaganda pura y dura y poco de solución para los problemas reales de la sociedad. Para empezar, la mayoría de los activos de la Sareb no se encuentran en las llamadas zonas tensionadas, donde los precios están disparados por la falta de oferta. De hecho, el 70% de las viviendas está en pequeñas ciudades y solo 15.600 en Cataluña y la Comunidad de Madrid, lo que reduce el alcance de la medida. Pero además, de las 50.000 viviendas que promete el presidente, únicamente 9.000 unidades están ahora disponibles para su utilización con tales fines.

El resto necesitan de trámites (como su adecuación o la obtención de licencias), lo que hace imposible que puedan estar disponibles hasta dentro de seis o nueve meses. En otras palabras: casi todos los pisos de la Sareb de Sánchez no estarán listos en esta legislatura. Esto evidencia que detrás de esta medida solo parece haber un claro interés electoral y no una iniciativa capaz de convertir en accesible el alquiler en España.