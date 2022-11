El teletrabajo deja paso a los despidos

Twitter despedirá a la mitad de su plantilla. Meta, la empresa propietaria de Facebook y WhatsApp, va a iniciar una profunda ronda de despidos. Google se deshace de personal, mientras que Amazon también despedirá y los unicornios tecnológicos que hace unos meses se preocupaban por cómo iban a atraer talento, ahora se preocupan por cómo deshacerse de la madera muerta. La economía de Internet está despidiendo personal en masa, y probablemente no pasará mucho tiempo antes de que las empresas de marketing, los bancos y las consultoras también lo hagan.

Por supuesto, parte de ello puede deberse a la situación de la economía mundial y otra parte a la caída del mercado de valores. Pero, en realidad, hay una explicación mejor, aunque nadie hable de ella todavía. Trabajar desde casa. Como ya advertimos en su momento, cuando no estás en la oficina, eres invisible, y eso a la larga significa que eres prescindible; si el trabajo se puede hacer a distancia, también se puede hacer más barato en otro país; y los no-trabajos quedan brutalmente expuestos, y todos sabemos que hay muchos en cualquier organización. Muchos prometieron una mayor productividad y un mejor equilibrio entre la vida laboral y la personal, pero la realidad para el personal es el despido masivo.

Si quieres contratar a un ingeniero de software, un diseñador web o un desarrollador de aplicaciones, los próximos meses serán precisamente el momento adecuado. Habrá muchos candidatos en el mercado. Se dice que Meta está planeando miles de recortes en su plantilla mundial de 87.000 personas. Elon Musk está repartiendo cartas de despido en Twitter como si fuera confeti. Se rumorea que Google está planeando recortes mientras su director general habla de mejorar la "eficiencia". Stripe, la startup de pagos, ha dicho que está recortando el 14% de su plantilla, y Klarna, el gigante de "compra ahora y paga después", ha anunciado otra ronda de despidos tras reducir su plantilla en un 10% a principios de año. En una empresa tras otra, las plantillas se están reduciendo.

En cada caso concreto, puede haber una explicación diferente. Musk tiene, por decirlo suavemente, un punto de vista diferente al de muchos de sus empleados actuales sobre cómo debe dirigirse Twitter. Meta se enfrenta a la ralentización del mercado publicitario en su negocio principal, mientras lucha por establecerse en el metaverso, sea lo que sea eso. Empresas como Stripe admiten que contrataron en exceso cuando el mercado tecnológico estaba en auge, y ahora que los inversores ya no hacen cola con nueva financiación no tienen más remedio que consolidarse. Hay un elemento de verdad en todos esos relatos. Pero esa no es toda la historia. Al fin y al cabo, a pesar de todo el pesimismo de los mercados, ninguna de las principales economías está aún en recesión (ni siquiera el maltrecho Reino Unido), y en su mayoría se trata de empresas que todavía tienen grandes ingresos y mucho potencial de crecimiento. El verdadero culpable es otro. El teletrabajo. El personal que se resistía a volver a la oficina a tiempo completo después de la pandemia está descubriendo ahora que esa resistencia tiene consecuencias.

En realidad, cuando la gente empezó a trabajar desde casa, o desde alguna playa, ocurrieron tres cosas. En primer lugar, al no estar en la oficina, se volvieron en gran medida invisibles. Sus jefes no sabían realmente lo que hacían durante todo el día, ni con qué eficacia, e inevitablemente eso empezó a suscitar dudas sobre si eran realmente necesarios. Además, y tal vez más grave, si el trabajo se puede hacer a distancia, también lo puede hacer más barato alguien en un país completamente diferente. Una vez que se han establecido los sistemas, ¿por qué pagar a alguien la tarifa vigente en San Francisco, Londres o Berlín, cuando se puede contratar a alguien en Argentina, Sudáfrica o la India para que haga el mismo trabajo por una mínima parte del precio? Por último, los trabajos que no son de oficina quedan brutalmente expuestos cuando la gente no está en ella todos los días, y se puede "asistir" a una reunión simplemente entrando en Zoom. Todas las grandes empresas tecnológicas han ampliado sus plantillas a gran velocidad en los últimos años. Alphabet, propietaria de Google, pasó de 98.000 personas en 2018 a 156.000 en 2021, mientras que Meta pasó de 35.000 a 71.000, aunque ninguna de las dos empresas parece estar haciendo algo mucho más que hace unos años. ¿Realmente necesitaba Twitter un "departamento de derechos humanos", o realmente necesita Meta producir un "informe anual de derechos humanos" que sin duda consume cientos de horas de trabajo y docenas de reuniones de comité? Casi seguro que no. Dentro de una gran oficina, es fácil que se pasen por alto muchos trabajos sin sentido. Una vez que todo el mundo trabaja desde casa y se empieza a medir su contribución a la producción real, la irrelevancia de muchas personas se hace dolorosamente evidente.

A raíz de la pandemia, los defensores del teletrabajo vendieron una visión de mayor productividad, menos estrés, un mejor equilibrio entre la vida laboral y la personal, y empresas con más objetivos. Muchos empleados se negaron rotundamente a volver a sus escritorios a tiempo completo, mientras que los gobiernos se apresuraron a legislar para que el trabajo en casa fuera una opción obligatoria. Muchas de las empresas de nueva creación respaldadas con dinero de capital riesgo estaban a la vanguardia de la nueva cultura del trabajo -Klarna, por ejemplo, permitía 20 días al año "trabajando" desde otro país, presumiblemente uno con mejor clima- y argumentaban que esto impulsaría sus negocios. Bueno, quizás en algunos casos lo hizo. Pero en muchos otros, puso de manifiesto las ineficiencias e hizo que fuera práctico sustituir al personal caro por trabajadores autónomos más baratos. Muchos están ahora un alto precio por el teletrabajo. Ha empezado en la tecnología, pero sin duda se trasladará pronto a otros sectores.