Alivio solo temporal en el gas

Los precios del gas en Europa tocan su nivel más bajo en cuatro meses, al caer por debajo de los 100 euros el megavatio hora (MWh). Un importe que contrasta con el récord histórico alcanzando por el hidrocarburo a finales de marzo, en 346 euros.

Una de las razones de la caída está en las altas temperaturas en el continente en este mes de octubre, lo que ha reducido la demanda por parte de los hogares. También debe tenerse en cuenta que la coyuntura energética en Europa ha mejorado notablemente tras restablecer sus reservas. No en vano, decenas de barcos repletos de GNL siguen haciendo cola para descargar junto a las regasificadoras españolas porque las instalaciones ya no dan abasto. Todo ello ha calmado los mercados y ha facilitado los menores precios, lo que supone una excelente noticia para las familias, las empresas y para la economía en general. No en vano, si el gas se mantiene en sus niveles actuales dejará de aportar a los precios. El componente energético ha sido la clave principal de la actual espiral inflacionista. Por eso, el hecho de que el gas deje de sumar acelerará la reducción del IPC, lo que es clave para que se relajen las subidas de tipos de interés del BCE, que lastran la actividad empresarial y el consumo. Queda así patente que la caída del gas abre un escenario muy positivo para el PIB en la UE y aleja el riesgo de recesión.

Los precios del hidrocarburo caen por debajo de los 100 euros en Europa y dejan de sumar para la inflación

No obstante, esto se debe tomar con cautela, ya que nada asegura que el alivio de los precios del gas vaya a durar demasiado. A ello contribuye que Europa sigue sin tener garantizado su suministro energético tras el invierno. Pero también la persistencia de la guerra en Ucrania, que asegura la volatilidad a medio plazo en el precio del hidrocarburo.