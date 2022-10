Falta de transparencia en los fondos Next Generation

Falta transparencia en los Next Generation

La Comisión Europea ha comunicado al Gobierno español que no recibirá más dinero de los fondos Next Generation hasta que no ponga en marcha el nuevo mecanismo para controlar ese gasto. Bruselas se ha quejado de falta de transparencia en el reparto de la ayuda y ha instado al Ejecutivo en repetidas ocasiones a poner en marcha un sistema de auditoría y control. Una petición que Hacienda se comprometió a cumplir, pero que ha ido retrasando durante meses por diversos problemas técnicos. Una reproche ya conocido y a toda luces intolerable, que compromete la llegada de un dinero fundamental para aprobar los Pertes, que son claves para impulsar la modernización y la actividad de la economía nacional. No en vano, Moncloa preveía que la ayuda europea sumaría 2,8 puntos al crecimiento del PIB en 2023. Sin ese aporte, España está abocada a la recesión.

La renta fija también exige gestión activa

El repunte de rentabilidad de la deuda soberana y su extensión al resto de activos de renta fija ha dejado una clara oportunidad para construir una cartera de bonos. Un atractivo al que también contribuye el mal año que está sufriendo la renta variable con pérdidas en el entorno del 20% a ambos lados del Atlántico y las subidas de tipos de interés. A pesar de ello, las pérdidas históricas que acumula este tipo de inversión conservadora en el año, cercanas al 20%, y la reducción de las compras por parte de los bancos centrales obliga a llevar a cabo una adecuada gestión activa en la deuda para reducir su volatilidad. Con esta idea, optar por deuda corporativa o bonos soberanos a corto plazo (dos o tres años) se antoja oportuno.

Lógica consolidación en analítica de datos

El importe de fusiones y adquisiciones en los dos últimos años en el sector de la analítica de datos y la inteligencia artificial crece hasta rozar los 20.000 millones. Este incremento muestra el auge que vive un sector clave y el interés de las grandes multinacionales del sector por captar novedosos servicios desarrollados por empresas de menor tamaño. Pero el mayor número de operaciones corporativas también deja patente el rápido proceso de consolidación de este negocio. Una estrategia que es lógica ya que las compañías necesitan ganar eficiencia en sus procesos ante la elevada competencia.