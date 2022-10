El FMI debería enfrentarse a su propia revuelta esta semana

Habrá muchos discursos que se podrán escuchar. Habrá algunas advertencias solemnes sobre los riesgos para la estabilidad financiera. Y es posible que haya una o dos iniciativas sobre el cambio climático, y quizás otra sobre la inclusión, para demostrar que se está comprometido con el cambio social progresivo. En la reunión anual del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial inaugura el lunes en Washington, nadie espera otra cosa que no sea otra ronda de declaraciones banales y de perogrullo.

Pero esperen. ¿Seguro que es el momento de una revuelta radical? En realidad, el FMI ha perdido el rumbo. Lo vimos de forma más dramática con la ridícula intervención del Fondo en el drama de la libra esterlina en el Reino Unido, cuando parecía más interesado en inflamar la situación que en calmarla. Pero lo hemos visto en su fallida intervención en Argentina, su mayor pérdida en la historia. Lo hemos visto en su incapacidad para coordinar un paquete financiero significativo para Ucrania. Y estamos viendo su completo fracaso a la hora de lidiar con todas las tensiones causadas por la subida definitiva de los tipos de interés. La cruda realidad es que el FMI se ha convertido en un motor de complacencia, sembrando el caos allá donde va. Sus miembros, con el Reino Unido a la cabeza, deberían expulsar a sus dirigentes ineptos e intelectualmente perezosos, antes de que puedan causar más daño.

Sin duda, es un momento oportuno para que los dos organismos -el FMI y el Banco Mundial- encargados de estabilizar el sistema financiero mundial se reúnan para estudiar lo que hay que hacer para evitar otra crisis financiera. Con la subida de los tipos de interés en todo el mundo, la inflación galopante, la recesión en ciernes, los mercados de divisas golpeados por la subida del dólar y los rumores de que grandes instituciones financieras como el Credit Sussie o el Deutsche Bank se dirigen a la quiebra, los niveles de riesgo han alcanzado cotas que no se veían desde 2008. Si alguna vez ha habido un momento para que los principales líderes mundiales se reúnan y resuelvan lo que hay que hacer para estabilizar el barco, sin duda es éste.

El problema es que no va a ocurrir. Antes de la reunión, la directora gerente del Fondo, Kristalina Georgieva, emitió una declaración de una anodina calidad que habría sido difícil de mantener despierta incluso para el más experto en economía mundial durante más de un par de nanosegundos. Al parecer, el Fondo tiene previsto "estabilizar la economía mundial", crear "sistemas más resistentes" y atender las "necesidades especiales de los países en desarrollo y emergentes". "¿Eso es todo?", argumentó High Frequency Economics en una nota mordaz. "No hay nada nuevo en esta evaluación. Apoyamos plenamente la idea de transformar las condiciones económicas inestables y problemáticas por otras más estables, pero ¿cómo se propone el FMI hacerlo? ¿Puede poner fin a la guerra en Ucrania? ¿Puede hacer crecer los cultivos en una sequía, o acabar con las sequías? ¿Podrá el FMI mediar en la distensión diplomática y comercial entre Estados Unidos y China? ¿Podrá hacer que los países pobres sean lo suficientemente ricos como para pagar sus facturas o que los países emergentes emerjan más rápidamente hacia la estabilidad económica y financiera? Todos estos son objetivos elevados, pero también son objetivos que ya han estado en el visor del FMI durante mucho tiempo sin éxito".

Esto es muy cierto. En realidad, el FMI ha perdido mucho el rumbo. El ejemplo más dramático fue su ridícula intervención durante la pequeña confusión del Reino Unido en los mercados de bonos -conocida por algunos como "crisis de la libra esterlina", cuando no era nada de eso-, cuando parecía más empeñado en agitar la crisis que en tratar de calmarla. Pero lo hemos visto muchas veces en los últimos años. Su rescate de Argentina en 2018, que costó la cifra récord de 57.000 millones de dólares, se ha convertido en una catástrofe de proporciones épicas, y ha cargado al país con deudas aún peores de las que tenía al principio (Argentina no tiene un gran historial de devolución de dinero, ¿quién lo iba a decir?). Ha fracasado lamentablemente a la hora de proporcionar el apoyo adecuado para mantener viva la economía ucraniana, a pesar de las presiones de su heroica resistencia a la invasión ilegal de Rusia; sorprendentemente, en la cumbre se "considerará" una suma adicional de 1.300 millones de dólares, una cantidad miserable, en lugar de apresurarse. Quizás lo peor de todo es que ya estamos recibiendo señales de que el fin de catorce años de tipos de interés cero y de programas que imprimieron dinero a una escala sin precedentes va a revelar todo tipo de desagradables fallos en los mercados financieros, y sin embargo el FMI y sus funcionarios no parecen ni siquiera haber despertado a los problemas a los que se van a enfrentar, ni mucho menos haber pensado qué hacer al respecto.

Hay dos grandes problemas. El primero es que el sistema de nombrar a los burócratas de la UE para el puesto más alto significa que está controlado por mediocridades. Primero Christine Lagarde, una abogada con poca experiencia financiera, y ahora la desventurada Kristalina Georgieva, significa que siempre está dirigida por alguien que está irremediablemente fuera de su alcance. La segunda es que ha sido capturado por el mismo pensamiento de grupo que domina tantos organismos internacionales. No es que la lucha contra el cambio climático o la promoción de la igualdad tengan nada de malo. Son causas suficientemente dignas. Sin embargo, también se han convertido en una forma de actividad de desplazamiento, lo que le impide abordar las cuestiones en las que realmente debe trabajar. En realidad, el Fondo es completamente incapaz de cumplir su cometido. No está estabilizando la economía mundial, ni coordinando la política, ni aportando nuevas ideas. Se ha convertido en una costosa tertulia de señales de virtud, y seguramente ya tenemos suficientes. Cuando los miembros se reúnan en Washington deberían reconocerlo, y echar a los dirigentes y sustituirlos por un equipo que pueda trabajar en los verdaderos retos a los que se enfrenta el sistema financiero mundial, y antes de que vuelva a estallar.