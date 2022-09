In illo tempore, tampoco: un apunte sobre el PIB

Se está hablando del crecimiento del producto interior bruto de España en el segundo trimestre de una manera muy triunfalista. El Gobierno, con su presidente a la cabeza y algunas de sus ministras, señalan que este crecimiento del PIB del 1,5 % hace pensar que España va bien. Y lo explican haciendo recaer el origen de este dato, sobre todo, en las exportaciones.

Esta ceremonia de la confusión nos hacen creer que el gobierno vive en los mundos de Yuppy. Y lo peor es que todo esto viene apoyado por gran parte de los creadores de opinión que están a todas horas en los medios de comunicación.

Lo primero que se debe tener presente es que el escenario desde junio hasta ahora ha cambiado sustancialmente a peor. Lógicamente por la escalada bélica en la guerra de Putin, por lo que las proyecciones posibles que se pueden hacer en materia económica, obviamente, no tienen nada que ver con ese segundo trimestre pasado. Con lo cual, se puede colegir que ese dato del segundo trimestre no tiene ningún valor en la actualidad y por eso no se puede decir que España vaya bien como está diciendo el gobierno.

Además, hay un aspecto que no está siendo tenido en cuenta con esa cifra de PIB. Y es que si es corregida y llevada a términos reales para descontar la inflación ese 1,5% resulta absolutamente erróneo.

Por tanto, asegurar que la economía va bien atendiendo a esa cifra es confundir a todos. Máxime en momentos como en los que nos encontramos, donde el análisis debe ser certero y veraz porque estas informaciones y opiniones pueden influir en las decisiones de los ciudadanos, las cuales pueden afectar a su futuro y también al de sus personas allegadas.