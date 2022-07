La factura del colapso del SEPE

El Servicio Público de Empleo Estatal ha bloqueado durante cuatro meses las ayudas de los Ertes sectoriales, el Mecanismo Red, que el Gobierno puso en macha en abril para ayudar al sector de las agencias de viajes.

La razón ha sido la falta de un sistema de gestión informática, carencia que no se ha subsanado hasta mediados de julio. Pero, además, el organismo obliga ahora a las empresas a volver a remitirles toda la información, para lo que les ha dado un plazo de apenas cinco días. De no ser así, no garantiza el pago de las nóminas pendientes en agosto.

Esta situación revela hasta qué punto el colapso del Sepe durante la pandemia sigue sin resolverse, y la elevada factura que ello supone, especialmente para los trabajadores más golpeados por la crisis.

