El golpe de gracia en bolsa a los bancos

Desde que Sánchez anunció el impuesto a la banca, el sector ha perdido algo más de 6.200 millones de capitalización.

De hecho, gigantes como Santander y BBVA cotizan ahora en valoraciones mínimas no vistas desde la crisis de Lehman Brothers. El dato evidencia el daño de la medida del Gobierno en unas entidades a las que Yolanda Díaz pidió mantener abiertas las sucursales durante la pandemia. Algo que la banca hizo y que no ha servido para evitar un injusto castigo, que ha ayudado a que el sector acumule una caída del 20% en el año. También provoca que Santander y BBVA coticen con un multiplicador de beneficios de solo 5 veces. Sin duda un PER muy bajo para unas firmas que conservan las estimaciones de ganancias al alza por la subida de tipos.

Relacionados El Gobierno enfría relaciones con la banca tras un periodo de colaboración