Las bolsas aún lejos de zonas de compra

Los descensos acumulados de las bolsas en los últimos meses han llevado a los principales índices a acumular pérdidas anuales del 18% a ambos lados del Atlántico.

A pesar de ello, los inversores no encuentran aún un suelo claro que haga pensar que es el momento idóneo para regresar al mercado. A ello contribuye que la renta variable aún se compra más cara que en anteriores crisis. Tomando como referencia el PER (veces que el beneficio se recoge en el precio de la acción), el Stoxx 600 se paga un 24% por encima de la medida de las últimas grandes recesiones bursátiles. La situación es similar en Wall Street. Con todo y aunque las bolsas aún estén a distancia de sus zonas compra, eso no quiere decir que carezcan de opciones atractivas para los inversores.