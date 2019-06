Apremios que BBVA tiene que atender

El vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, reclamó a BBVA "celeridad" a la hora de cerrar su investigación interna sobre las vinculaciones de la entidad con el excomisario Villarejo.

Por sí solo ya resulta llamativo que Fráncfort haya tenido que instar por segunda vez a BBVA a que no demore por más tiempo las conclusiones de un informe, en cuya elaboración se ha invertido cerca de trece meses. Pero, además, debe recordarse que, esta misma semana, el Banco de España también ha tenido que reclamar una mayor agilidad a BBVA. No es casual la inquietud de ambos reguladores. Al tratarse de una las principales entidades de la zona del euro, no sólo está ahora en juego su propia credibilidad sino la propia del sistema financiero de la Unión Monetaria en su conjunto.