Fusión Renault-Fiat Chrysler: sí, pero no entre iguales

A día de hoy, la confirmación por parte de Renault de que estudia "con interés" una fusión con el grupo Fiat Chrysler (FCA) es un paso más en un culebrón que viene de lejos. Se parte de dos hechos conocidos ya hace tiempo: por un lado, el grupo Renault, que incluye la alianza con las japonesas Nissan y Mitsubishi, quiere crecer, especialmente después de la maniobra de la también francesa PSA de la adquisición de la marca alemana Opel; por otro, el grupo italoamericano Fiat no está pasando un buen momento y está en el mercado buscando novia hace ya muchos meses. En marzo se dieron por rotas las negociaciones que venía manteniendo con el grupo PSA.

Pero la pretensión de Fiat de hacer una fusión al 50% supone la vana pretensión de valorar ambos grupos industriales al mismo nivel. Con la capitalización en la mano, a día de hoy Fiat-Chrysler (FCA) vale 17.798 millones de euros en bolsa frente a los 16.956 millones de Renault.

No obstante, hay que tener en cuenta que Renault es propietario del 40% de Nissan que cotiza en bolsa con 25.000 millones de euros, a lo que se suma parte de Mitsubishi. Además, desde mediados de 2018 Renault ha perdido casi la mitad de su cotización, de 98 euros a 58 euros, muy apremiado por el escándalo de Carlos Ghosn, hoy en vías de superación.

Esto no es una OPA aprovechando un fuerte descuento bursátil, es un intento de fusión amistosa

Esto no es una OPA aprovechando un fuerte descuento bursátil, es un intento de fusión amistosa y por tanto negociada. Renault no va sola; va en el paquete de la Alianza Nissan-Renault y dentro de este contexto se ha de analizar una posible operación de fusión.

Aunque el poderío de Nissan es muy superior a la de Renault, la realidad accionarial es que la francesa se hizo con el 40% del capital de la japonesa cuando pasaba por momentos malos y fue clave en la recuperación de Nissan. Con las cifras de ventas mundiales, que pesan mucho más que la cotización puntual en Bolsa, la Alianza Nissan-Renault (suma las marcas Renault, Nissan, Mitsubishi y Dacia) vende en el mundo casi 10,5 millones de coches al año, frente a los 4,8 millones de FCA.

Igualmente, la franconipona tiene cuatro marcas bien posicionadas en muchos mercados, mientras que la italoamericana tiene un flanco muy débil en las marcas italianas (Fiat, Alfa Romeo y Lancia) que apenas venden fuera de su país de origen. Solo la americana Jeep tiene buena prensa en muchos mercados mundiales, especialmente en EEUU.

Más sentido que con la gala PSA

Pero la fusión de ambos grupos tiene más sentido que la fusión de FCA con PSA. Fiat Chrysler tiene un mercado a la baja pero casi cautivo en Italia con sus marcas originales, Chrysler sigue teniendo tirón en EEUU y Jeep está más diversificado tanto en América como en Europa.

Por su parte, Renault-Dacia concentra sus ventas en Europa -muy fuertes en España-, pero con impronta en Lationamerica y el norte de África y Nissan-Mitsubishi tiene poder en Asia, en América y también en Europa.

No obstante, una posible fusión Renault-FCA debe primero despejar los conflictos surgidos dentro de la Alianza de la francesa con su participada Nissan que pide una revisión de reparto del capital cruzado, buscando aumentar el actual 15% que posee de Renault. Algo que no está siendo nada fácil y que está detrás del escándalo de Carlos Ghosn. No se debe olvidar, que su detención en Japón parte de una denuncia de la dirección de Nissan