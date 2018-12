¿Una tregua sólida en la guerra comercial?

E1 de diciembre en Buenos Aires, el presidente de EEUU, Donald Trump, y su homólogo chino, Xi Jinping, acordaron una moratoria de 90 días sobre los aumentos de los aranceles de importación para dar cabida a las negociaciones. Desafortunadamente, este enfoque de la mediación no siempre tiene éxito, y los inversores no quedaron impresionados -como se hizo evidente en la caída de 800 puntos en el Dow Jones Industrial Average el 4 de diciembre. Y si los mercados eran escépticos entonces, lo serán aún más ahora, con el arresto del director financiero de Huawei, Meng Wanzhou, por violar las sanciones estadounidenses contra Irán.

El enfoque de los dos presidentes para aliviar las tensiones comerciales tiene amplios precedentes, pero esos episodios no ofrecen muchos motivos de esperanza. En febrero de 1930, la Sociedad de Naciones convocó una conferencia internacional en Ginebra para abordar el problema de la proliferación del proteccionismo que "obstruía el desarrollo de la producción a gran escala e impedía la recuperación europea" y que se desplegaba más generalmente como "arma de guerra económica". Treinta países enviaron delegaciones. EEUU, aunque no es miembro de la Liga, envió a Edward C. Wilson, el primer secretario de la Embajada en París. Antes de la negociación, el Comité Económico de la Liga redactó un convenio para una tregua aduanera de dos años. Pero los delegados no aceptaron ni este proyecto de convención ni una versión reducida presentada posteriormente por los franceses. Los nuevos estados con ambiciosos planes de industrialización no estaban dispuestos a abandonarlos (matices de Made in China 2025). Los países con déficit crónico se mostraron reacios a firmar el acuerdo sin el compromiso de otros de llevarse más de sus exportaciones (una objeción que resonará con Trump). No se acordó nada sustancial. Cuando los Estados Unidos, respondiendo a las presiones políticas internas, adoptaron el arancel Smoot-Hawley cuatro meses más tarde, los gobiernos europeos respondieron de la misma manera. El resto, como dicen, es historia. La planificación para Smoot-Hawley había estado en marcha mucho antes de la Gran Depresión. Pero el inicio de la Gran Depresión intensificó la presión para hacer algo que pudiera aliviar el colapso del gasto interno. Habida cuenta de los debates anteriores, lo más plausible era la tarifa.

Hoy en día, con el enfriamiento del mercado inmobiliario de EEUU y el endurecimiento de las condiciones financieras, una recesión en EEUU no está descartada. Junto con un descenso en el mercado de valores, esa recesión aumentaría la presión sobre Trump para que pareciera que estaba haciendo algo para apuntalar la economía. Lo más probable es que ese algo venga a expensas de China.

Parte del problema en 1930 fue que los países llegaron a la conferencia de Ginebra con puntos de vista muy diferentes sobre lo que habían firmado, lo que parece ser mismo caso hoy. Mientras que la administración Trump espera un rápido progreso en la reducción del déficit comercial bilateral, los medios de comunicación estatales chinos se refieren a la conveniencia de una reducción "gradual". Mientras que el comunicado de prensa de la Casa Blanca especifica un plazo de 90 días para las negociaciones, China no mencionó ningún plazo específico. De manera similar, mientras que la declaración oficial de la Casa Blanca afirma que China comprará exportaciones agrícolas, energéticas e industriales "muy sustanciales" de los EEUU, la declaración de China sólo dice que importará más productos estadounidenses. Pero, por supuesto, esto ocurrirá en cualquier caso, sin ninguna acción política, suponiendo que la economía china continúe expandiéndose, como es casi seguro, dado el reciente apoyo fiscal y monetario.

Lo más preocupante son las diferencias relacionadas con la propiedad intelectual. Según la declaración de EEUU, China negociará inmediatamente sobre la transferencia forzada de tecnología y la protección de la propiedad intelectual. Por el contrario, la declaración china sólo dice que los dos países trabajarán juntos para alcanzar un consenso sobre cuestiones comerciales. La reforma del régimen de propiedad intelectual es una preocupación válida en EEUU. De hecho, es la cuestión más importante. Sin embargo, el fortalecimiento de la protección en este ámbito exigirá un cambio fundamental en el modelo económico de China. No hay ninguna posibilidad de que esto ocurra en 90 días. Entonces, ¿cómo podría desarrollarse la negociación? Un escenario es que los chinos compren más soja americana. Trump caracteriza esto como una gran victoria. Después de que el presidente de los Estados Unidos ondeara la bandera blanca, la guerra comercial llega a su fin. No habrá cambiado nada, pero al menos se habrá acabado el tira y afloja diplomático y comercial y la incertidumbre. Una vez más, hay un amplio precedente para esto, ya que la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte ha terminado de esta manera.

Alternativamente, uno puede imaginar un resultado en la línea de la reunión de Trump con el líder norcoreano Kim Jong-un: China anuncia, o al menos la administración Trump imagina que ha anunciado, una profunda transformación de su economía. Pero esta creencia es ilusoria. De hecho, nada sustancial ha cambiado. Cuando Trump y sus asesores se den cuenta, las tensiones aumentarán y la guerra comercial se reanudará. ¿Qué escenario es más probable? Al igual que en 1930, la respuesta depende de cómo se desarrollen las condiciones económicas de EEUU. Si la expansión tardía continúa, como lo hizo durante la renegociación del TLCAN, Trump podría inclinarse a aceptar concesiones cosméticas, que puede caracterizar como el "acuerdo comercial más grande, significativo, moderno y equilibrado de la historia". Pero si la economía estadounidense muestra signos de caer en recesión, Trump tendrá que culpar a alguien. Y en este caso, podemos estar casi seguros de quién será.

© Project Syndicate - 2018