Cuál es el verdadero coste deL 'Brexit' duro

Rolls Royce almacena piezas para sus fábricas. Premier Foods dice que está gastando 10 millones de libras esterlinas en planes de contingencia en caso de que los suministros de alimentos comiencen a agotarse. Easyjet ha establecido filiales en Europa continental para asegurarse de que todavía se le permite volar sus aviones a España e Italia, y muchos de los bancos y gestores de fondos de la ciudad han abierto en silencio sucursales en París y Fráncfort para mantenerse dentro del mercado único.

Con una votación en el Parlamento a la espera de nuestra salida de la UE, y con un resultado completamente impredecible posiblemente hasta el último momento, las empresas se están preparando comprensiblemente para la posibilidad de que nos estrellemos el 29 de marzo del año que viene sin que se haya llegado a un acuerdo entre el Reino Unido y sus antiguos socios.

En el período previo a la votación, sin duda escucharemos muchas y muchas advertencias sobre el coste para las empresas y la economía de no aceptar el acuerdo que ha negociado la primera ministra, porque la única alternativa es nada en absoluto, y eso impondría unos costes horrendos a la economía y a las empresas. Pero hay un punto que normalmente se pasa por alto.

De hecho, las empresas ya han hecho muchos preparativos para el no deal. Y, lo que es más importante, se trata en gran medida de costes puntuales. Aunque dejar la UE sin duda perjudicará un poco a la economía británica y costará algo de dinero, a estas alturas el golpe ya ha sido recibido en gran medida. Después de Navidad no habrá mucha diferencia si nos vamos con un trato o no.

Cuando el Parlamento vote el 11 de diciembre sobre el acuerdo Brexit de Theresa May, el resultado será completamente impredecible. El acuerdo podría ser aprobado. Puede que se necesiten varias votaciones hasta el nuevo año. Podría ser aprobada por un nuevo primer ministro, podría celebrarse un segundo referéndum o unas nuevas elecciones generales, o podríamos seguir discutiendo hasta marzo y marcharnos con el Parlamento aún sin poder llegar a una conclusión definitiva. De hecho, tal vez todo el mundo se desplome de agotamiento, rebobine un par de años y cancele todo el asunto. Cualquier cosa puede pasar.

Con este telón de fondo, y la enorme incertidumbre que crea, es sensato que las empresas empiecen a prepararse para no llegar a ningún acuerdo. Si tienen proveedores en Europa -como es el caso de muchos-, tienen que asegurarse de que las mercancías sigan entrando en las tiendas y almacenes. Si tienen cadenas de suministro conectadas a Europa, tienen que mantenerlas, y si son exportadores, tienen que comprobar que pueden cumplir con las normas que puedan imponerse una vez que ya no estemos dentro de la UE. Por supuesto, es importante no exagerar el impacto. Aproximadamente el 16% de la economía del Reino Unido está representada por las importaciones y las exportaciones, y aproximadamente la mitad de ese comercio se realiza con Europa. Así que aproximadamente el 8% de la economía sentirá algún impacto, pero el otro 92% no notará ninguna diferencia en absoluto, pase lo que pase con Brexit. Aún así, decenas de miles de empresas se verán afectadas.

Y sin embargo, como cualquier choque económico, el impacto también disminuirá con el tiempo. De hecho, hay dos tipos de costes para Brexit. Están los aranceles que podrían o no imponerse al comercio. Y luego están los costes de cumplimiento que implica salir del Mercado Único y de la Unión Aduanera. Las tarifas podrían ser permanentes, aunque no tenemos forma de saberlo en este momento. Sería muy extraño que el Reino Unido y la UE no pudieran en algún momento negociar un acuerdo de libre comercio, dada la cercanía de los dos territorios. Pero, ¿quién sabe? Aun así, serán bastante modestos, porque en el comercio mundial las reglas de la OMC no permiten tarifas enormes, y serán compensadas en gran medida por el tipo de cambio.

También están los costes de cumplimiento. Salir sin un acuerdo ciertamente crea muchos gastos en los nuevos sistemas logísticos, haciendo frente al papeleo, tratando con las tarifas, creando oficinas satélites y así sucesivamente. Todo esto va a implicar tiempo y dinero que habría sido mejor gastar en otra cosa. Pero lo importante es esto: se trata en gran medida de costes irrecuperables. Por ejemplo, un gestor de activos que decide que tiene que establecer una sucursal en Fráncfort. Es una molestia pero sólo tiene que afrontarse una vez. O un fabricante que tiene que poner algunos sistemas de administración adicionales para hacer frente al papeleo, o que tiene que nombrar a un representante de ventas en Francia para permanecer dentro del mercado único. Una vez más, todo esto implica una cierta cantidad de gastos. Pero una vez que se ha gastado el dinero preparándose para un no-trato, se ha gastado, y no necesita gastarse de nuevo.

Lo mismo ocurre con las inversiones perdidas. Ciertamente habrá algunas empresas globales que decidirán prescindir de una inversión en el Reino Unido porque nos vamos de la UE. Eso es bastante justo. Pero esas decisiones ya se han tomado, y esa inversión ya se ha perdido. No habrá nadie en el mundo que se levante el 1 de abril, aunque sea el Día de los Inocentes en los países anglosajones, y de repente descubra que Gran Bretaña ya no está en la UE. El daño ya está hecho, pero no puede deshacerse ahora, aunque lleguemos a un acuerdo con Bruselas o no.

En realidad, si llegamos a febrero sin un acuerdo, probablemente no habrá mucha diferencia para la economía. Las empresas habrán hecho sus preparativos. Habrá interrupciones y gastos, pero ya habremos sufrido eso. Hace dos años, los costes de no negociar eran enormes. Se tuvo que hacer mucho trabajo para prepararnos para nuestra salida, y el potencial de daño era considerable. Después de Navidad, los costes serán bastante mínimos, y si el Parlamento se da cuenta de ello, es mucho más probable que nos vayamos sin ningún acuerdo.