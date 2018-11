A Sánchez no le salen las cuentas

Desde que Torra anunció a voz en grito aquello de que "No apoyaremos los Presupuestos", el presidente Sánchez no puede dormir. Esta semana, el Fondo Monetario Internacional (FMI), la OCDE, y la Unión Europea han advertido a España de que sus cuentas generales son inconsistentes y, si no pasan, además, el filtro del Congreso, se quedarán en papel mojado, con el riesgo de espolear el déficit y la deuda.

De momento, es solo un toque de atención. Pero la titular de Economía, Nadia Calviño, está muy preocupada. Le duele especialmente que la Comisión califique el esfuerzo estructural de cero. La ministra contaba con la subida de impuestos para cumplir con esta demanda comunitaria. Pero después del comunicado, tendría que recurrir al ajuste del gasto para satisfacer a Bruselas.

Cada mañana, lo primero que hace cuando llega a su despacho del Paseo de la Castellana madrileño es preguntar por la evolución de la prima de riesgo. El Gobierno recuerda que Bruselas abrió a Italia un procedimiento de infracción, mientras que España queda en una simple amonestación. Pero con Salvini desafiando a Bruselas, la posibilidad de contagio está a la orden del día.

Sánchez, consciente del riesgo, reconoció esta semana, como habíamos anunciado aquí, que considera un adelanto de las elecciones generales. Con los sondeos en la mano, los socialistas lograrían más de cien diputados y podrían gobernar con Podemos y el apoyo puntual de un partido nacionalista. "Aunque no ganemos, lo que está claro es que seguiremos gobernando", proclaman ufanos.

Desde su llegada a Moncloa, Sánchez anuncia un día sí y otro también medidas sociales para diversos colectivos, que son sus po-tenciales votantes. Esta semana se aprobó una mejora de prestaciones para los autónomos, más de tres millones de personas, por solo cinco eu-ros al mes adicionales. La subida de la cuota, obligatoria en este caso, les dará acceso a desempleo, baja por enfermedad y por maternidad.

Además, la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, amplió la tarifa plana con una leve subida de 50 a 60 euros al mes. Una medida contra la que arremetió nada más llegar al cargo, porque era "un coladero de falsos autónomos", según ella, a la que están acogidas más de 100.000 personas. ¿A que ya adivinan a qué se debe el cambio de opinión?

El Gobierno baraja aprobar por Real Decreto antes de los comicios la ampliación de las semanas de vacaciones por paternidad. Además, esta semana promovió la aceptación de enmiendas a la Ley Hipotecaria, después de que Podemos presentara una proposición para que la devolución del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados sea retroactiva. Justo lo contrario que se acaba de aprobar en el Tribunal Supremo.

Eléctricas y banca son las dos bestias negras del Gobierno para enganchar con su público. A las primeras prevé bajarles la retribución por la producción hidrológica o nuclear. Contra las entidades financieras ya legisló nada más conocerse la sentencia hipotecaria para que abonen el impuesto.

En la patronal bancaria están muy preocupados por el deterioro de su imagen pública. La campaña oficial contra ellos dañará drásticamente la concesión de hipotecas, un instrumento muy popular, ampliamente utilizado por empresas y particulares. Desde el fallo del Supremo, la paralización de la actividad hipotecaria es prácticamente total, con el consiguiente perjuicio para la economía.

Para más inri, la batalla legal se extenderá tras la sentencia del Tribunal Supremo. Sobre todo, después de la incorporación de las enmiendas a la Ley Hipotecaria, que en mu-chos casos serán disparatadas y muy probablemente contrarias a la Ley.

Pero nada parece detener a Sánchez con tal de ganar popularidad. Su punto flaco es la obtención de ingresos para sufragar tanto gasto. La economía mantiene un crecimiento robusto, por encima del dos por ciento, lo que, al menos, garantiza el aumento de la recaudación impositiva y del empleo. Además, la caída del petróleo de 80 a alrededor de 50 dólares fortalecerá la balanza comercial y contribuirá a sostener la actividad, en un país tan dependiente de los hidrocarburos como el nuestro.

Pero la mejora de la recaudación es insuficiente para financiar los más de 5.000 millones de gasto anunciados por el Gobierno. Su principal fuente de recaudación es el incremento de la fiscalidad al diésel, alrededor de 2.300 millones. Sin embargo, empiezan a surgir dudas de que se atreva a ponerla en marcha, después de las protestas salvajes protagonizadas por los ciudadanos en Francia.

De hecho, se trata de las pocas medidas que pueden aplicarse sin necesidad de obtener el respaldo del Congreso. Desde hace meses, guarda un espeso silencio sobre el asunto. ¿Se atreverá Sánchez a poner en marcha una subida tan impopular? Porque una cosa es cobrar mayores tributos a empresas y directivos y otra a los que poseen coches con este tipo de carburante, aproximadamente la mitad del parque automovilístico.

El Gobierno sondea con los nacionalistas la posibilidad de aprobar un decreto ley ómnibus, que recoja todas las subidas de impuestos. Ello permitiría pasar desapercibida el alza de los gasóleos. Los nacionalistas salvarían así la cara, porque no darían su apoyo al Presupuesto, si no solo a las iniciativas que se pacten. Pero tampoco hay seguridad de que logre salir adelante.

Las Cuentas están en el aire, Bruselas espera una explicación y Sánchez está a la espera del resultado andaluz para dar el pistoletazo de salida a la carrera electoral. El PP puede pasar de segunda a tercera o cuarta fuerza política. Haría muy bien, además, antes de que la economía se deteriore y las cuentas se desmadren.

PD.-El Gobierno de Castilla y León encontró un comprador para la fábrica de Vestas en León. La operación está cerrada y se anunciará en los próximos días, aunque el comprador no será Gonvarri, como anunció elEconomista por error. La multinacional danesa se negó en un principio a vender la instalación, al igual que hacen los americanos de Alcoa con las dos fábricas que quieren clausurar en Avilés y La Coruña. Pero el Gobierno regional de Juan Vicente Herrera amenazó con echarlos de la región, donde operan cientos de molinos de energía renovable. Además, está a punto de convocar una subasta por otros 2.000 megavatios. Un duro golpe para la multinacional danesa, respaldado por el Ministerio de Industria, que la hubiera dejado fuera de juego en nuestro país. Gracias a esta presión, se logró que recapacitara y aceptara desprenderse de sus instalaciones a buen precio, con la condición que no se vendiera a un competidor.

El nuevo inquilino promete mantener el empleo directo e incrementar en mil personas el indirecto. Pero debemos aprender la lección e incrementar las exigencias a cambio de las ayudas públicas. Vestas había recibido subvenciones para permanecer en España ocho años, justo el tiempo que estuvo en León. Tenía que elegir entre cerrar una fábrica idéntica en Dinamarca, su país de origen, o en España. Y esperó el momento adecuado para intentar marcharse de rositas.