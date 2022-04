Recorte asumido en los beneficios del Ibex

Casi la mitad de las empresas del Ibex sufre un recorte en la estimación de ganancias para este 2022 frente a las anteriores previsiones de los analistas. La causa radica en el alza de la inflación por la guerra en Ucrania.

Por sectores, el turismo es el más afectado, ya que suma el incremento de los precios con la incertidumbre que genera el conflicto en Europa. No obstante, este recorte de los beneficios no debe alarmar a los inversores, ya que no supone una amenaza para el Ibex. Primero porque el selectivo está barato. Pero más importante aún es tener presente que las grandes cotizadas cerraron el pasado año con beneficios récord, generados por extraordinarios. De ahí que el tijeretazo en las ganancias sea algo lógico y completamente asumido por el mercado.