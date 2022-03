Sánchez se acuerda de la economía

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, recibió ayer el informe sobre política fiscal encomendado en abril al comité de expertos que ella misma creó.

El texto propone incrementos en Patrimonio y Sucesiones y Donaciones, además de alzas a los carburantes para favorecer la transición verde. De momento, todas estas medidas no se aplicarán. Así lo indica la propia Montero que ha desautorizado a sus expertos al afirmar que "no es el momento" de subir impuestos y que "el informe no refleja la postura del Ministerio, que siempre tendrá en cuenta la realidad económica". La postura contraria a las alzas fiscales que ahora muestra la ministra era esperada. De hecho no cabía otra posición tras la entrevista en televisión del lunes en la que Pedro Sánchez abría la puerta a frenar la subida de impuestos por el efecto de las sanciones a Rusia. Sin duda, es una gran noticia para la economía que el Gobierno no cometa la barbaridad de aumentar las tasas con la inflación en máximos y con la amenaza que para la recuperación económica supone la guerra en Ucrania. No obstante, el hecho de que Sánchez rectifique ahora en materia fiscal, abrazando incluso posiciones centristas en política económica, también tiene una lectura política. Salta a la vista que Moncloa es consciente de que la crisis del PP deja un amplio hueco en el centro político que el PSOE puede aprovechar. Sin duda, la conquista de ese espacio es lo que ha llevado a Sánchez y a su equipo a recular con la subida de impuestos. También es lo que ha motivado al presidente a volverse más atlantista y rectificar respecto al envío de armas a Ucrania, aunque la decisión genere fricciones en el seno del Gobierno de coalición. A pesar de ello, es positivo que por primera vez el presidente Sánchez de prioridad a la recuperación económica y evite una dañina subida de impuestos.