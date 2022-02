El plan de empleo joven francés, en cuestión

El plan de empleo joven, en cuestión

Les Echos (Francia)

El Tribunal de Cuentas francés ha publicado un informe en el que cuestiona los resultados del Plan 1 joven 1 solución puesto en marcha por el Gobierno francés en agosto de 2020 para frenar los estragos de la pandemia en el empleo de los menores de 26 años. No se ha probado la eficacia de determinadas medidas en particular las más caras como la prima por la contratación de aprendices. "La situación del empleo juvenil se ha mantenido", señala el organismo fiscalizador, "gracias a "una mejor coordinación de los actores y una innegable movilización del Estado y sus socios pero sin que sea fácil valorar qué mérito tienen las distintas medidas del Plan de empleo juvenil".

Más empresas piden la vacunación obligatoria

De Telegraaf (Holanda)

El Gobierno holandés ha levantado las restricciones al trabajo presencial y las pymes se plantean cómo tratar a los empleados no vacunados en la vuelta a la oficina, según las encuestas. No menos del 45% vacunaría obligatoriamente a todo su personal, si esto fuera legalmente posible. Las empresas holandesas se enfrentan a una creciente escasez de personal y esto repercute negativamente en su facturación, así que abogan por hacer todo lo posible para proteger a su personal lo mejor posible contra el virus. No es de extrañar por ello la creciente presión sobre los no vacunados.