Tregua temporal en el precio del gas

El precio del gas en Europa ha revertido en los últimos días el incremento mostrado durante los últimos meses. Así lo reflejan los futuros del gas holandés (TTF), la referencia para la UE, que se han desplomado un 42% en menos de una semana, cayendo casi por debajo de los 100 euros el megavatio hora.

Sin duda, el mensaje del Gobierno de Putin asegurando que Rusia podría aumentar la producción y congelar los precios a la UE, con la condición de aumentar la duración de los contratos, ha influido en la bajada del gas. No obstante, lo que Moscú propone conlleva negociaciones que podrían durar años. De ahí que no baste para explicar en su totalidad la repentina reducción en el coste del hidrocarburo. La respuesta está también en la entrada masiva por medio de cargueros de GNL procedente de EEUU, Quatar, Nigeria y Argelia en la red europea de regasificadoras. Con ello, se ha producido un alivio tan solo momentáneo respecto a la falta de suministro de gas a la UE, propiciando así una tregua en el precio. A pesar de ello conviene huir de discursos triunfalistas, como el realizado ayer por el presidente Pedro Sánchez, en referencia al cercano fin de la crisis energética. La citada tregua en el gas tiene carácter temporal, ya que el conflicto geopolítico entre Moscú y la UE respecto a Ucrania perdura. En consecuencia, no se puede descartar que el gas se convierta de nuevo en herramienta de presión, lo que volvería a tensionar su suministro y a incrementar su coste.

Rusia y la llegada de cargueros de GNL provocan la bajada del hidrocarburo en la UE, pero no frenan su tendencia alcista

Esta incertidumbre respecto a uno de los grandes responsables en las alzas récord del precio de la luz hace que los expertos ya retrasen incluso hasta 2024 la normalización de la factura en Europa. La electricidad, por tanto, seguirá siendo un lastre para el consumo y la recuperación económica.