Se habla de empeño de Colau por convencer a Díaz, de precios y la Navidad y de las vacunas para niños

Colau, 'empeñada' en convencer a Díaz

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, aún no ha confirmado si se presentará a la reelección en las municipales de 2023. Pero es ya sabido que su futuro parece lejos de la Ciudad Condal. En concreto, Colau planea dar el salto a la política nacional enrolándose en el proyecto de Yolanda Díaz. También se ha rumoreado que la propia vicepresidenta del Gobierno es reticente a contar con Colau. "Cree que su cercanía con el independentismo catalán puede ser negativa", aseguran en el entorno de Díaz. A pesar de ello, fuentes cercanas al Ayuntamiento de Barcelona aseguran que Colau no desfallece en sus intentos por convencer a Díaz. De hecho, cuentan que casi todo el mundo en el consistorio catalán es consciente de que Colau ya no trabaja para el Ayuntamiento. "La alcaldía le da igual. Está cien por cien centrada en su salto a la política nacional", desvelan funcionarios del consistorio catalán. "Está empeñada en convencer a Díaz de su utilidad en el proyecto", añaden en el entorno político barcelonés. Las mismas fuentes añaden también que Colau está usando ahora otra estrategia para acercarse a Díaz. "Antes exigía ser la número dos de la futura plataforma, ahora se conforma con lograr ser ministra. En concreto, dicen que está pidiendo Vivienda".

La inflación ya amenaza la campaña navideña

Crece la preocupación respecto a que la subida de la inflación pueda dar al traste con la campaña navideña. Se dice en el sector, y en voz cada vez más alta, que las buenas perspectivas que manejaban son incompatibles con el impacto de un IPC del 5,6%. No hablan solo del poder adquisitivo de los compradores, sino de las cuentas de miles de empresas que están haciendo auténticos malabares para contener los precios ante unos costes cada vez más altos. Los comerciantes no quieren que les tachen de alarmistas, pero muchos ya ponen en duda el alza del consumo prevista en Navidad.

Dudas sobre el plan de vacunación para niños

A tres semanas de las vacaciones navideñas se disparan las dudas de padres y colegios sobre el plan pactado entre Gobierno y comunidades autónomas para vacunar a los niños menores de 12 años antes de que vuelvan a las clases en enero. Se comenta que unos y otros han echado cuentas y los cálculos no salen, empezando por el hecho de que habría que dejar pasar varias semanas entre cada dosis para completar la pauta. Pero el mayor problema es el trabajo de logística que un esfuerzo así va a suponer a lo centros, y que ni siquiera ha arrancado.