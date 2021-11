Plan para abaratar la luz que crea dudas

El Gobierno acelera sus planes para vincular la tarifa eléctrica regulada y la propia de los clientes industriales al mecanismo retributivo llamado Recore, que engloba a las renovables, la cogeneración y los residuos.

En concreto, el Ejecutivo planea aprobar la próxima semana el decreto que permita dar ese paso. Sin duda, resulta obvio que todo protocolo que dé un mayor peso a las energías limpias, y limite el impacto de tecnologías como la vinculada al gas, ayudará a reducir los precios de la electricidad. El Gobierno argumenta, además, que se trata de una medida excepcional que no altera el modelo energético y que se aplica en países como Portugal. Está por verse, no obstante, si estos razonamientos bastarán para que Bruselas no plantee objeciones.