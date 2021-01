Se habla de malestar por la respuesta de Interior al temporal, de caos en la Justicia y de motos

Malestar con la respuesta de Interior al temporal

El Ministerio de Interior ha evitado hacer autocrítica ante su cuestionable gestión del temporal Filomena. De hecho, las únicas palabras que se han escuchado del ministro Fernando Grande-Marlaska fueron las explicaciones en las que alegaba que la nieve sobrepasó todas las previsiones. Pues bien, se dice que en la Policía y Guardia Civil están especialmente molestos con Interior. Concretamente con la falta de coordinación del Ministerio. "Su mala gestión ha manchado nuestro imagen a pesar de que hemos estado trabajando en todo momento", dicen desde un sindicato de la Policía, donde comparan la desorganización de Interior con el despliegue realizado por parte de Defensa de la UME. "Fue mucho más efectivo y rápido", dicen. Las críticas de Policía y Guardia Civil no se limitan a la actuación del Ministerio. También salpican al propio Marlaska al que acusan de no haber tenido un papel más protagonista en la gestión de la crisis. "Se ha limitado a pedir a los ciudadanos que no salieran de casa. Se esperaban bastante más del ministro", se quejan en la Policía.

Retraso aún mayor en la Justicia por 'Filomena'

El temporal también ha paralizado el trabajo en los juzgados, generando un aumento del retraso que muchos procesos ya acumulan por la pandemia. Fuentes judiciales comentan que el caos aún es palpable especialmente en Madrid, ya que hay muchos funcionarios a los que les resulta imposible llegar a los juzgados por los efectos de la nevada. Estos problemas han provocado quejas por parte de los letrados que no entienden por qué no se ha elaborado ya un protocolo para que el personal pueda teletrabajar. "No se entiende que sigamos igual que en marzo y abril. No hemos aprendido nada de la pandemia", se quejan desde un juzgado. A pesar de ello, los sindicatos del sector siguen sin saber la causa de que se suspendiera en diciembre la negociación en la que se trataban las condiciones del teletrabajo en la Justicia. "Aún no nos han vuelto a convocar", dicen.

El auge que muestran las motocicletas eléctricas

La moto eléctrica se ha convertido en la excepción a las caídas masivas en las ventas que sufre el sector del motor. Así, mientras las matriculaciones de turismos cayeron un 30% en 2020, el sector enchufable de las dos ruedas creció más de un 30%, superando ya el 8% de cuota de mercado sobre el total del segmento de las motocicletas. Por si fuera poco, en la industria del motor se dice que las perspectivas para este 2021 son también favorables.