El daño del aislamiento energético

El intenso temporal de nieve que se desencadenó el pasado fin de semana en España provocó perjuicios de gran envergadura, como la amenaza de desabastecimiento alimentario que aún pesa sobre Madrid. Con todo, la situación podría haber sido todavía peor.

No en vano se planteó el riesgo de que nuestro país sufriera varios apagones en un momento en el que las temperaturas bajo cero llevaron al consumo energético a un nivel récord (con unos picos de demanda históricos que incluso se superarán en los próximos días). La causa estriba en la reducción de las exportaciones de gas de Argelia hacia Europa. Los problemas registrados en una de sus plantas productoras hicieron que los gaseoductos que conectan al país norteafricano con la otra orilla del Mediterráneo sufrieran cortes que afectaron a más del 50% de su flujo de este hidrocarburo. Ante dicha situación, tanto Red Eléctrica como Enagás tuvieron rapidez de reflejos para encontrar una solución. Además del recurso a las reservas de carácter estratégico, se aprovechó al 100% la capacidad de los gaseoductos procedentes de Francia para paliar el desabastecimiento parcial detectado en el suministro de Argelia. Ahora las exportaciones de gas de este último país hacia Europa vuelven a funcionar a pleno rendimiento.

El reciente riesgo de apagón generalizado en España revela la necesidad de potenciar las interconexiones europeas

Sin embargo, la recuperación de la normalidad no debe hacer olvidar el importante rol que han desempeñado para España las interconexiones europeas y su necesidad de potenciarlas. El nivel de abastecimiento de gas por esta vía aún no cumple los niveles fijados por Bruselas y es urgente que esa deficiencia se corrija. España, y por extensión Portugal, no pueden permitirse seguir siendo islas, desde el punto de vista energético, en el seno de la UE.