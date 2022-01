Subway se suma al Veganuary incorporando un queso vegano

Los restaurantes Subway en España han anunciado su alianza con el movimiento Veganuary, organización que promueve el veganismo alentando a seguir un estilo de vida vegano en enero. Para ello, la cadena acaba de presentar un nuevo ingrediente en su carta, el queso vegano.

Este ingrediente aumenta la oferta para ese 10% de la población española que ya tiene una alimentación principalmente vegetal y se suma a otros productos veganos como el Sub TLC Teriyaki, el Sub Filete Vegano, la cookie vegana Doble Chocolate, la salsa de alioli vegana o las múltiples opciones veganas y vegetarianas de wraps y ensaladas.

La compañía se ha aliado con Veganuary, organización benéfica que inspira a la gente a probar el veganismo como estilo de vida. Y es que, después de los clásicos excesos de las festividades navideñas y los propósitos de año nuevo, enero puede ser el mes perfecto para empezar a apostar por seguir hábitos de consumo más saludables para la sociedad y el planeta. Cada vez es más importante incluir en la dieta alimentos de origen vegetal, gracias a sus beneficios tanto para nuestra salud como para el medio ambiente.

"Estamos encantados de que una marca como Subway, referente mundial en el sector de la restauración, se una a Veganuary. Es toda una señal de que el veganismo es mucho más que un estilo de alimentación, es una forma de vida, que cada vez cuenta con más seguidores en todo el mundo, gracias a los innegables beneficios que aporta a todos los niveles", declara Juan Bautista Piqué, Corporate Engagement Manager de Veganuary.

Y es que las cifras hablan por sí solas, mientras que para producir un kilo de carne se necesitan unos 13.000 litros de agua, esta cifra baja muy considerablemente para alimentos como el maíz, que solo requiere de 500 litros.

"En Subway estamos constantemente renovando nuestra oferta gastronómica para satisfacer las necesidades de nuestros clientes. Con el nuevo queso vegano y nuestra alianza con Veganuary queremos fomentar un estilo de vida saludable para las personas, respetando además el medio ambiente", afirman desde Subway. "En Subway, queremos seguir ampliando las opciones veganas para todos nuestros clientes, materializando así 'Better For You', nuestro posicionamiento de marca, apostando siempre por ofrecer la mejor calidad, el mejor sabor y la máxima personalización posible de nuestros productos, para que siempre puedan tomar las mejores decisiones".