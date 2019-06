Trump llama "perdedor" y "estúpidamente desagradable" al alcalde de Londres en su primer día de visita

No había bajado aún del Air Force One y Donald Trump ya estaba enzarzado en una guerra dialéctica con uno de sus enemigos favoritos: el alcalde de Londres, Sadiq Khan. El alcalde no dudó en aprovechar la visita de Estado del presidente de EEUU a Reino Unido para defender los derechos de las mujeres y la lucha contra el cambio climático en contraposición al magnate neoyorquino, que respondió tachando a Khan de "perdedor".

Poco antes de su llegada, Khan publicó dos vídeos en su cuenta de Twitter. En el primero, recuerda que "no se puede hacer un muro" alrededor del cambio climático. En el segundo, titulado "Querido Trump", le dice al presidente que "tus valores, todo lo que representas, son los contrarios de los de Londres y el Reino Unido", y critica duramente las leyes contra el aborto aprobadas por el Partido Republicano en estados como Georgia y Alabama, con penas de prisión de hasta 99 años para las mujeres que interrumpan su embarazo, que se encuentran detenidas mientras los tribunales determinan su constitucionalidad.

Women have the right to autonomy over their own bodies and their reproductive rights should be protected – in London, the USA, everywhere. pic.twitter.com/5M04P5LKdE