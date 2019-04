Las empresas de alquiler perderán dos millones de euros al año por la obligatoriedad de llevar las pegatinas de la DGT en Madrid

Aneval, la asociación que agrupa a los cinco grandes exponentes del rent a car en España, denunció hoy que la obligatoriedad de exhibir físicamente la etiqueta medioambiental en el coche para acceder a Madrid Central, que entra este miércoles en vigor, supondrá para estos operadores un coste de más de dos millones de euros anuales, según informa la Asociación de las grandes rent a car.

Si bien Aneval se muestra a favor de la iniciativa de la nueva zona cero emisiones Madrid Central puesta en marcha por el consistorio con el objetivo de reducir los altos niveles de contaminación de las grandes urbes y hacer más fluida la movilidad en el centro, considera que el criterio de filtrado del tráfico de acuerdo a un "distintivo físico" resulta anacrónico e inoperativo.

Y es que tener inmovilizada la flota hasta recibir este distintivo supondrá a los operadores de rent a car unas pérdidas de más de un millón de euros anuales, al que hay que sumar el desembolso económico extra por la compra de las pegatinas. Teniendo en cuenta que introducen 150.000 nuevos coches cada siete meses, Aneval estima que, como mínimo, deberán hacer una inversión anual adicional de otro millón de euros en etiquetas solo para cubrir las matriculaciones.

Repatriados de otras comunidades

Además, dado que toda su flota -repartida por el territorio nacional y susceptible de operar en Madrid en cualquier momento- cumple con las exigencias medioambientales para acceder al centro de la capital, deberán tener preparadas otras 100.000 etiquetas de la DGT más al año para asegurarse de que cualquier vehículo que venga de otra provincia pueda circular al llegar a la capital.

Robos de pegatinas

A estos gastos hay que sumar también los costes extra derivados de reponer las pegatinas robadas, un fechoría cada vez más habitual entre algunos usuarios que la despegan del vehículo de alquiler para ponerlas en coches privados no autorizados y así pasar desapercibidos al acceder a Madrid Central sin importarles que los números de matrícula no coincidan.

Coche con una pegatina de la DGT aparcado en una calle de Madrid.

Ante esta situación, Aneval pide al Ayuntamiento que elimine la obligatoriedad de la etiqueta física de la misma manera que tiene telematizada desde hace tiempo la información sobre el cumplimiento de la inspección técnica del vehículo o la aplicación de tarifas de aparcamiento en función de las características del coche, haciendo que ya no sea obligatorio exhibir el distintivo de la ITV o de la zona SER.

A partir del 24 de abril

El ayuntamiento de Madrid recuerda que a partir de este miércoles, 24 de abril, que cualquier vehículo a motor (incluidas motocicletas) deberán llevar visible en todo el término municipal de Madrid el distintivo medioambiental de la Dirección General de Tráfico (DGT), una vez finalizado el periodo de transición de seis meses establecido en la Ordenanza de Movilidad Sostenible. De no ser así, podrían ser multados hasta con 100 euros.

Coche sin pegatina aparcado hace unos días en Madrid.

El distintivo debe mostrarse en el ángulo inferior derecho del parabrisas delantero, salvo que el vehículo no disponga de parabrisas, en cuyo caso deberá colocarse en un lugar visible. Hay que recordar que esta obligación no sólo está en vigor para los vehículos "empadronados" en la capital, sino también para los procedentes de otros puntos de España o del extranjero.

Con motivo del Plan Nacional de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera 2013-2016 (Plan Aire), la Dirección General de Tráfico (DGT) creó cuatro distintivos ambientales (0 Emisiones, Eco, C y B) en función del impacto ambiental de los vehículos a motor (incluidas motocicletas), quedando sin distintivo los vehículos más antiguos y contaminantes, con clasificación A. Estos últimos son, con carácter general, los turismos de gasolina matriculados antes del año 2000 y los diésel anteriores a 2006, y las motos y ciclomotores anteriores a 2003. Al no disponer de distintivo, no les es aplicable la obligación de exhibirlo. En caso de desconocer la clasificación correspondiente a su vehículo, puede consultarse en la página web de la DGT.

Moto con una pegatina de la DGT.

El Protocolo de Actuación para Episodios de contaminación por dióxido de nitrógeno y Madrid Central utilizan este sistema de clasificación ambiental de los vehículos. La clasificación estatal del parque de vehículos tiene como objetivo discriminar positivamente a los vehículos más respetuosos con el medio ambiente y ser un instrumento eficaz al servicio de las políticas de las distintas administraciones para mejorar la calidad del aire, apuntan desde el consistorio madrileño.

Cómo realizar el trámite

Existen varias formas de conseguir el distintivo ambiental:

- En las oficinas de Correos.

- En talleres de la Confederación Española de talleres (CETRAA) en los que ya se puede adquirir el distintivo ambiental.

- En otras redes de talleres.

- A través de su Gestor administrativo.

- A través de la Asociación Ganvam y de GANVAMStore, la nueva plataforma tecnológica que acoge una herramienta conectada con Correos y la Dirección General de Tráfico (DGT).