Madrid Central: el Ayuntamiento amenaza con multar desde el pasado 1 de marzo, no el 15 de marzo

El Ayuntamiento de Madrid, en palabras de Rita Maestre, la portavoz del Gobierno Municipal, anunció recientemente que las primeras multas por entrar en Madrid Central sin las etiquetas de la DGT correspondiente comenzarán a aplicarse el próximo 15 de marzo. Sin embargo, las fechas no coinciden, pues en las cartas que el consistorio ha remitido a los infractores de la norma, en vigor desde noviembre, se anuncia que las multas empezarían a ser efectivas desde el viernes 1 de marzo.

Según la primera notificación que Pyramid Consulting, la consultora dedicada al recurso de multas, ha recibido de acceso a Madrid Central, el texto -como se puede apreciar en la carta adjunta- advierte al infractor que aún no tiene multa porque están en periodo de pruebas.

Eso sí, también dice: "Le informo de que, a partir del próximo día 1 de marzo de 2019, los accesos a Madrid Central no autorizados podrán ser denunciados y sancionados con multa por infracción leve e importe de 90 euros". Un coste que se podrá reducir a la mitad, 45 euros, por pronto pago al igual que sucede con las multas de la DGT.

Carta remitida por el Ayuntamiento de Madrid a un infractor de Madrid Central.

No obstante, desde Pyramid Consulting aclaran a Ecomotor que el Ayuntamiento les ha confirmado que finalmente no se sanciona desde el 1 de marzo, sino que las multas empezarán a denunciarse a partir del 15 de marzo. Sorprende que Rita Maestre anunciase la entrada en vigor el 15 de marzo, el 28 de febrero, el día anterior que, según las cartas, empezaría a aplicarse..

Recurrir las multas

La consultora de recursos de multas recuerda que es factible recurrir estas sanciones, pues al igual que ha estado ocurriendo con las APR (Aréas de Prioridad Residencial), las cámaras que captan las matrículas deben pasar unos controles metrológicos que el Ayuntamiento tendrá que mostrar.

Desde el 30 de noviembre en que entró en vigor las restricciones de Madrid Central, el ayuntamiento se ha limitado a avisar e informar sobre la medida. Pero ya en enero y febrero ha dado un paso más y ha comenzado a remitir carta de advertencia, unas 14.000, a los conductores que hubiesen sido multados a partir del 15 de marzo.

El consistorio de la capital ha valorado positivamente la reducción del tráfico desde que empezase el periodo de pruebas, con reducción de contaminación y descongestión. En Gran Vía, según los datos del Ayuntamiento, la circulación ha bajado un 26% y el uso del transporte público ha subido un 3% en los días laborales y un 6% en festivos. En la M-30, el descenso ha sido del 0,5%, aunque hay que tener en cuenta que la circunvalación ha tenido restricciones de velocidad en los días que se ha aplicado el Protocolo por alta contaminación.

Las vías que delimitan el perímetro de Madrid Central estarán marcadas con líneas rojas y carteles con el logo que avisan de la entrada a esta zona. Además, en algunos de los accesos a la zona restringida, habrá agentes de movilidad para informar a los conductores.

Perímetro de Madrid Central.

Limitaciones y residentes

Los vehículos que podrán circular sin restricciones en Madrid Central serán los que cuenten con las etiquetas Cero –eléctricos- y ECO -híbridos, gas– y los de los empadronados dentro del perímetro, en cuyo caso podrán acceder con cualquier tipo de vehículo. Estos a su vez, podrán "invitar" hasta 20 personas al mes para que pueden circular por el perímetro limitado.

Para poder aparcar en zona SER, los de Cero Emisiones podrán hacerlo sin límite, pero los ECO tendrán como máximo dos horas en el horario regulado. Los coches B o C solo podrán entrar para meterse en un parking público, garaje o estacionamiento no dotacional. Las motos B o C podrán aparcar de 7 a 22 en zona SER, y el resto del día, en parking o garaje.

Cartel anunciando zona de Madrid Central.

Aquellos propietarios de vehículos empadronados en el Distrito Centro y con autorización como residente del SER podrán aparcar sin trámites previos en su barrio (si es en otro, pagando en zona verde) y circular libremente por Madrid Central con todos sus vehículos, incluidas motos. Si no tienen etiqueta ambiental, tienen de plazo hasta 2025 para obtenerla. Si están usando un vehículo de sustitución, renting o leasing el vehículo deberá contar con la etiqueta correspondiente. Pero si son propietarios de una vivienda en la zona perimetrada, pero sin ser residentes, tendrán los mismos derechos de acceso que el resto de madrileños no residentes.

20 invitados al mes

Estos empadronados, siempre mayores de 16 años, dispondrán cada mes de 20 invitaciones de 24 horas para personas o servicios que tendrán derecho a estacionarse durante dos hora en el SER o sin límite temporal en un aparcamiento. En el caso de que el vehículo del "invitado" no cuente con etiqueta de la DGT, tendrán una moratoria hasta el 31 de diciembre de 2019. Después, si no cuentan con su etiqueta no podrán entrar en Madrid Central. Conviene recordar que sólo los diésel matriculados a partir de 2006 tiene derecho a una etiqueta ambiental. La DGT calculó en 2016, cuando se implantaron sus etiquetas, que la mitad del parque no tendría derecho a uno de los distintivos.

Los titulares de una plaza de garaje podrán acceder con cualquier vehículo y con o sin etiqueta, aunque en este último caso con límite a 2020). Las personas con movilidad reducida, siempre que hayan facilitado la matrícula de su vehículo al consistorio, podrán circular por Madrid Central sin importar el tipo de etiqueta ambiental.

Los taxis sin etiqueta Cero o Eco no podarán circular a partir de 2025.

Los servicios esenciales pueden acceder sin limitaciones y los profesionales lo podrán hacer en horarios en función de las etiquetas bicis; mudanzas hasta 2020; taxis y VTC hasta 2025, con etiqueta y después, solo Cero y ECO y la recogida de alumnos, trabajadores nocturnos, hoteles, entre otros, con permisos.