Granado ve fundamental que los salarios crezcan más para equilibrar la Seguridad Social

Madrid, 3 ene (EFE).- El secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, ha avisado de que sería "fundamental" que los salarios crecieran más para que el sistema de la Seguridad Social tuviera equilibrio y ha afirmado que para ello es "imprescindible" que haya más personas cotizando.

En rueda de prensa tras valorar que la afiliación a la Seguridad Social haya llegado los 19.024.165 ocupados en 2018, Granado ha explicado que el aumento de las cotizaciones se ha producido gracias a un incremento salarial y a la mejora de los contratos de larga duración.

Sin embargo, ha advertido de que seguir subiendo todos los salarios, no sólo el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) ya actualmente las nuevas altas de pensiones están en el entorno de los 1.400 euros mensuales, y "es difícil" que un contrato de trabajo por 900 euros al mes pueda abonarlas.

"Si tenemos salarios bajos, tendremos pensiones bajas", ha reiterado Granado al tiempo que fuentes del ministerio han señalado que un mayor alza salarial haría posible que por cada 2,25 trabajadores hubiera un pensionista.

Actualmente esta relación es de 2,28 pensionistas por cada trabajador u ocupado, una cifra que según Trabajo "ha mejorado notablemente" ya que es la mejor de los últimos seis años.

Granado ha explicado que dado que la afiliación creció en noviembre de 2017 el 2,9 % y el IPC acumulado fue del 1,7 %, el crecimiento inercial de los ingresos debería haber sido del 4,3 % y sin embargo ha llegado a un incremento del 5,3 %.

"Eso quiere decir que hay un 1 % de crecimiento de los ingresos que se debe a la mejora de los salarios y de las jornadas", ha recalcado.

En este sentido, ha defendido la necesidad de que haya más cotizantes aunque no tengan una relación laboral convencional, como las cotizaciones procedentes de los cuidadores de personas dependientes o de los becarios.

Ha negado los comentarios que afirman que la incertidumbre política, consecuencia de un Gobierno en minoría, está afectando a la desaceleración de la economía.

"Esto no es verdad. Puede seguir escribiéndose, pero no es verdad y las cifran indican que esto no está ocurriendo", ha dicho Granado tras insistir en que "no tenemos que pagar peores salarios para que la situación económica mejore".

También la secretaria de Estado de Empleo, Yolanda Valdeoliva, ha confiado en que la subida del SMI para 2019 desemboque en empleos "más dignos" y ha incidido en que, aunque es demasiado pronto para analizar su impacto, los datos de creación de empleo de 2018 son "buenos y no avalan el mal augurio" de que se desincentivarían los contratos.

De hecho, Granado ha recordado que si se tienen en cuenta las cotizaciones de los trabajadores y de los desempleados, ya en diciembre de 2018 se habrían alcanzado los 20.090.790 de afiliados.