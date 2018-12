Sánchez agradece la actitud positiva del PNV para poder tramitar el Presupuesto

Madrid, 12 dic (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha agradecido hoy la actitud "positiva" y de "diálogo" del PNV en el Congreso para poder tramitar los Presupuestos Generales del Estado de 2019 y no bloquear su entrada en el Parlamento.

En el turno de réplica en el Pleno del Congreso de los Diputados donde Sánchez interviene para informar sobre los acuerdos alcanzados en la UE sobre la salida del Reino Unido y la situación en Cataluña, el presidente del Ejecutivo ha dicho que "lo importante es que no se bloquee la entrada en el Congreso", en referencia al Presupuesto, y ha instado al resto de formaciones a que sigan el ejemplo del PNV.

"Ustedes pueden ser fuente de inspiración para muchas cosas", ha señalado Sánchez tras elogiar el diálogo abierto con la formación nacionalista vasca.

Minutos antes, el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha instado a todos los grupos parlamentarios del Congreso a tener una "mirada corta" y "lejos de dogmatismos" reflexionar sobre la actual coyuntura económica y lo que supondría en el futuro la potencial aprobación de unos presupuestos.

Esteban ha dejado claro a Sánchez que no será el PNV el que ponga "trabas imposibles de cumplir para impedir que salgan adelante los presupuestos", pero ha advertido de que no tiene sentido cerrar un acuerdo presupuestario con el Ejecutivo si no tiene mayoría parlamentaria suficiente, por lo que ha pedido a Sánchez que "intente" sumarla.

Además ha urgido a Sánchez a cerrar un calendario de transferencias cuanto antes y el presidente del Gobierno le ha recordado que ya está en marcha la comisión bilateral con Euskadi y que en seis meses han comenzado a realizarse transferencias.

"Le agradezco su actitud, con independencia de que luego pueda haber un diálogo", ha señalado Sánchez a Esteban en referencia a la negociación de las cuentas públicas de 2019 tras reiterar a la Cámara que "hay que tener una actitud en positivo".