Esteban (PNV): No tiene sentido apoyar un Presupuesto sin apoyo mayoritario

Madrid, 12 dic (EFE).- El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha afirmado hoy que no tendría sentido que su formación apoye unos Presupuestos Generales de Estado para 2019 si no tienen un apoyo mayoritario aunque ha reiterado que no será su partido el que ponga "trabas" para su aprobación.

"No tiene sentido para mi grupo concretar un acuerdo presupuestario si no hay unas mínimas posibilidades de que salga adelante", ha dicho Esteban durante su intervención en el Pleno del Congreso en el que Pedro Sánchez ha informado sobre los acuerdos alcanzados en la UE sobre la salida del Reino Unido y la situación en Cataluña.

Esteban ha instado a todos los grupos parlamentarios a tener una "mirada corta" y "lejos de dogmatismos" reflexionar sobre la actual coyuntura económica y lo que supondría en el futuro la potencial aprobación de unos presupuestos.

Ha pedido propuestas que permitan a "cada cual vivir y avanzar" y alejarse de la confrontación, al tiempo que ha avisado a Sánchez de que debe implantar cuanto antes un calendario de transferencias para Euskadi.

Aunque ha valorado que se hayan conseguido transferencias vinculadas al ferrocarril ha dicho que también "sería bueno que algunos ministros no caldeen el ambiente" con transferencias que finalmente no van a ser transferidas.

"No seremos nosotros quienes pongamos trabas imposibles de cumplir para impedir que salgan adelante los presupuestos pero es necesario que previamente haya conseguido la misma disposición de otros grupos, e intente sumar la mayoría suficiente", le ha recalcado a Sánchez.

Esteban ha insistido en la agenda vasca que "siempre va por delante" y ha dicho que si se dan esas circunstancias intentaremos conseguir un acuerdo presupuestario.

Por su parte el portavoz de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, ha pedido al presidente el Ejecutivo que presente los presupuestos, "negocie con los que queremos negociar para acabar con la nefasta herencia del PP" y "que cada uno asuma sus responsabilidades".