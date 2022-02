Elías Bendodo: "Los fondos europeos se están gestionando sin un plan definido y estudiado"

En el marco de la jornada Next Generation Andalucía, organizada por elEconomista, en el Hotel Alfonso XIII de Sevilla, Elías Bendodo, consejero de Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta de Andalucía se ha mostrado rotundo en relación a la gestión de los fondos europeos por parte del Gobierno de España: "Existe la sensación generalizada de que los fondos europeos se están gestionando sin un plan definido y estudiado para el objetivo real que se crearon: la reconstrucción económica necesaria tras la crisis generada por la pandemia".

Esto, a juicio de Bendodo, generaría dos consecuencias: que los fondos no sirvan para recuperar la economía y que se pueda generar un descrédito de las instituciones, porque no se haya sabido dar respuesta a una situación extraordinaria pese a contar con importantes fondos económicos. "Cuando las instituciones no ofrecen la respuesta que los ciudadanos esperan, los únicos que salen ganando son los que no creen en ellas, es decir, los populismos de distinta índole", ha destacado.

En este sentido, el consejero de Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta de Andalucía ha querido destacar que "es imprescindible un cambio de actitud en el Gobierno de España", a lo que ha añadido que "señalar los errores que se están cometiendo no es una deslealtad con España, sino todo lo contrario: es garantizar que España va a cumplir los objetivos marcados por la Unión Europea".

En este contexto, Bendodo ha denunciado la falta de información. "Actualmente lo que sabemos es insuficiente e incluso las cifras que esgrime el Gobierno no se corresponden con exactitud con lo que realmente nos va llegando". Los fondos Next Generación tienen dos pilares: el REACT UE, del que se le han asignado a Andalucía un total de 1.881 millones de euros; y los fondos MRR (Mecanismo de Recuperación y Resiliencia) por los que se destinarían a Andalucía un total de 2.773 Millones de euros.

"En un principio se nos dijo por parte del Gobierno que el 50% de los fondos iría para los territorios, pero ahora solo será el 30%, es decir, un nuevo paso atrás que sólo añade incertidumbre", ha recalcado Bendodo. Asimismo, ha insistido en que "todo este escenario está dificultando la gestión de los fondos europeos. De hecho, estamos teniendo otro problema: los programas diseñados hasta la fecha por el Ministerio han supuesto duplicidades".

Puso como ejemplo las actuaciones incluidas dentro del programa estatal de industria. "Desde Andalucía y desde el Gobierno de España se han dado ayudas para pymes con distintas condiciones, pero con el mismo fin. Lo lógico es que se establezca una estrategia conjunta y para eso hace falta más diálogo y más transparencia".

Propuestas constructivas

Con la defensa del diálogo como base, Elías Bendodo ha señalado que Andalucía está planteando propuestas constructivas con el objetivo de beneficiar al conjunto de España. Así, solicitan que se establezca un mecanismo de coordinación real y efectiva con las Comunidades Autónomas que acelere la ejecución de fondos. Además, piden la ampliación de su justificación hasta finales de 2025. "No solo porque los tiempos se nos vengan encima si se retrasa el reparto, sino por temor también a que haya duplicidades entre los fondos del Marco de Recuperación y el Marco 2021-2027", ha indicado Bendodo.

Por otro lado, la Junta de Andalucía quiere que se otorgue más participación a las Comunidades Autónomas y a los ayuntamientos en el Plan de Transformación, Recuperación y Resiliencia, permitiendo el diseño y ejecución de las medidas. "Hasta ahora, hemos asistido como convidados de piedra al reparto y al diseño de las medidas".

Por último, Bendodo ha exigido "más transparencia y que se publiquen todos los datos, especialmente los de ejecución de los fondos. Y otra cuestión importante: queremos que las empresas participen en todo el proceso".

Hace apenas un mes la CEOE instaba al Gobierno a agilizar el reparto de los fondos europeos al recalcar que, según el último dato publicado por el Gobierno, en agosto, solo 104 millones de euros habían llegado a las empresas y entidades que no son Sector Público, de los casi 5.000 millones que ya estaban comprometidos en esa fecha, es decir, el 2%.

Ante esto, Bendodo ha querido recalcar que "los que crean empleo y riqueza son las empresas, no somos las administraciones. No tiene ningún sentido que el Gobierno apruebe un diseño sin contar con las comunidades autónomas, que tienen que gestionarlo; y sin contar con las empresas, que tienen que recibirlo".

A este respecto, el consejero de Presidencia ha recordado las ayudas a empresas por el Covid y que han resultado en "una montaña de burocracia y parte del dinero sin gastar porque estaban diseñadas para que fuera imposible gastarlo".

Andalucía como motor de España

En su intervención, Elías Bendodo ha insistido en que "Andalucía se ha ganado el derecho a que la tengan en cuenta porque al ser la comunidad más poblada de España, es lógico que sea la que más fondos reciba".

De hecho, ha puesto sobre la mesa varios datos que muestran como la comunidad está siendo una pieza clave en la recuperación económica de España. Por ejemplo, Andalucía lideró la creación de empleo en el cuarto trimestre de 2021 en España con 166.800 nuevos puestos. Asimismo, han sido líderes en la generación de autónomos, algo "que no había pasado nunca". Además, la economía andaluza registró un crecimiento interanual del 6,1% en 2021, nueve décimas más al estimado para el conjunto nacional (5,2%) y por encima de la eurozona (4,8%).

Por otro lado, Bendodo ha destacado que en Andalucía han "bajado los impuestos por tercera vez, situando a la región entre las cinco regiones con menos presión fiscal".