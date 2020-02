Agricultura estudia presentar la reforma de la Ley de la cadena alimentaria antes de que termine febrero

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha afirmado este jueves que su intención es presentar la reforma de la ley de la cadena alimentaria en el Consejo de Ministros antes de que termine este mes, es decir la semana que viene, si bien ha reconocido las dificultades existentes.

"Estamos trabajando a contrarreloj, me gustaría hacerlo antes de que concluya este mes", ha asegurado en una entrevista a Onda Cero en la que ha subrayado que su Departamento está trabajando en la reforma de dicha norma, que data de 2013, con el fin de solucionar el problema de agricultores y ganaderos. "Las cosas no son de un día para otro, ni son fáciles, si dijese lo contrario estaría mintiendo, esto no es sencillo, tenemos problemas", ha reconocido.

Dentro de la reforma de la Ley de la cadena alimentaria, el titular de Agricultura se ha referido al aumento de poder de negociación de los agricultores y ganaderos frente a los intermediarios, la industria y la distribución, así como a la introducción de una referencia sobre los costes de producción en los contratos escritos. "El Gobierno es sensible y llevaremos los puntos más sensibles al Consejo de Ministros, ha afirmado Planas.

Por otro lado, ha respaldado a los agricultores y ganaderos, que se están movilizando en distintas partes de la geografía española, porque han hecho que "en el debate público todo el mundo esté hablando de agricultura y ganadería". "Eso es muy importante y me da mucho optimismo", ha afirmado.

Asimismo, ha afirmado ser el interlocutor con el sector, ya que el 80% de sus reivindicaciones son competencia de su Ministerio, si bien ha subrayado la coordinación con otros departamentos. "El objetivo fundamental es poner todos los medios para que agricultores y ganaderos perciban un precio justo", ha señalado.

En cuanto al Consejo Europeo que se va a celebrar en Bruselas, donde España tendrá que pelear contra el recorte de las ayudas de la PAC, el ministro se ha mostrado optimista con la negociación de estas ayudas y ha afirmado que España "intentará sacar lo máximo posible en un consejo que será difícil pero en el que está bien situada".

Desde Trabajo aseguran que el Gobierno va a actuar "con carácter inmediato"

Por su parte, la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha subrayado que el Gobierno "está empeñado en dar salidas al campo", porque las reivindicaciones de agricultores y ganadores son "de justicia".

"Vamos a actuar con carácter inmediato", ha señalado la ministra, que ha salido así al paso de las críticas de Asaja sobre que el Gobierno tiene muy buenas palabras pero de momento hace poco.

En relación a la reacción de la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, sobre que le entraba "risa" cuando le preguntaban por las palabras del vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, animando a los agricultores a "seguir apretando" en sus reivindicaciones, Yolanda Díaz ha señalado que "risa, ninguna" porque el sector del campo tiene problemas que hay que solucionar. "Yo apenas tengo competencias en esta materia, pero en lo que pueda voy a ayudar a mejorar sus condiciones", ha añadido la ministra en declaraciones a Antena 3.