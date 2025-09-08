Skoda Vision O: la nueva era de diseño de la marca checa cobra vida en un espectacular familiar, no todo van a ser SUV

Con este concept Skoda muestra cómo será el estilo de sus futuros modelos y refuerza su apuesta por los modelos familiares, una categoría que lidera en Europa.

Para presentar cómo serán los futuros modelos de la marca, Skoda ha elegido una carrocería familiar, un estilo que domina porque desde 2016 sus coches con esta silueta son líderes del mercado europeo. El Skoda Vision O es un concept eléctrico 100% que, con sus 4,85 metros de largo y 1,90 de ancho, bien podría ser un adelanto del futuro Superb Combi, pero con el nuevo patrón de diseño que veremos en los próximos años en sus nuevos modelos y que la marca o más bien los diseñadores, han denominado Modern Solid.

El pilar B que separa las puertas delanteras y las traseras cobra un especial protagonismo en este concept.

Lo más espectacular es su frontal, llamado Tech-loop, con un tamaño que casi envuelve las aletas delanteras, reforzando la sensación de anchura del Vision O, con el logo de Skoda iluminado. Otro elemento muy espectacular es el pilar B simulado, el que debería separar las puertas delanteras de las traseras, éstas últimas de apertura inversa lo que permite un acceso realmente cómo a los asientos posteriores. Es un detalle estético o más bien un guiño a otros modelos de Skoda como el Roomster y el Yeti, que ya remarcaban ese pilar en sus diseños.

Aerodinámica para la eficiencia

Su diseño no está solo al servicio de la estética, las líneas limpias y fluidas son clave para conseguir una excelente aerodinámica que contribuye de manera significativa. Superficies limpias, formas suaves, rejillas de ventilación, canales de flujo de aire, ventilación del capó, persianas activas, llantas especiales y manetas de las puertas enrasadas con la carrocería contribuyen a esa fluidez de formas aerodinámicas. La parte trasera también tiene un diseño impactante, con los pilotos en forma de "T" enmarcando el enorme portón trasero.

Una pantalla de 1,2 metros de longitud recorre toda la parte superior del salpicadero.

Estas formas permiten aprovechar al máximo el espacio en un familiar en el que todo se ha diseñado de dentro hacia afuera, para el máximo confort de los pasajeros, lo que también permite disponer de un maletero de nada menos que 650 litros y las ingeniosas soluciones SimplyClever de Skoda que incluyen elementos como un altavoz Bluetooth portátil, una nevera totalmente integrada y cuatro paraguas.

El Skoda Vision O está listo para la conducción autónoma gracias a la cual este concept puede realizar todas las tareas de conducción en condiciones específicas. Cuando circula en modo de conducción autónoma, el sistema de iluminación cambia a un patrón distintivo para indicar a los demás conductores. El frontal Tech-loop se ilumina con una secuencia y una combinación de colores especiales para indicar esa transición al funcionamiento autónomo.

Las puertas traseras inversas permiten un acceso cómodo al eliminar el pilar B entre las puertas delanteras y las posteriores.

Un familiar para el bienestar a bordo

En el interior lo primero que llama la atención es su pantalla HorizonDisplay , de más de 1,2 metros de largo que cubre todo el salpicadero, además de una pantalla central vertical, con un asistente controlado por IA, que se llama Laura para gestionar todas las necesidades de conducción o personales del conductor y los ocupantes. Pero además el Skoda Vision O ofrece un sistema de iluminación bioadaptativa y el modo Tranquil, que convierte el interior del concept de Skoda en un espacio de relajación al modificar la iluminación, la posición de los asientos y elegir la música más adecuada.

Mäs de 650 litros de maletero en este futurista familiar de 4,85 metros de largo.

Ese acogedor habitáculo está realizado con materiales reciclados de todo tipo y de origen vegetal, para dar forma a todos los elementos que recubren el interior, desde las habituales botellas de plástico PET hasta cuero, que se utiliza para el suelo. Un buen ejemplo son los reposacabezas están moldeados en 3D con un único material, el TPU Ultrasint. Realizar piezas en un único material flexible, duradero y reciclable permite reducir el número de componentes a un solo material y elimina por completo los residuos. El volante y el salpicadero están recubiertos con Ultrasuede NU, un material que contiene un 65 % de componentes de origen vegetal, con un aspecto y tacto similar al ante.

El Skoda Vision O está basado en una futura plataforma del Grupo Volkswagen que la marca empezará a utilizar en la próxima década, así que todavía nos queda un tiempo para ver el primer Skoda con este estilo tan vanguardista.