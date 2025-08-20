La Vuelta 2025, con la flota de coches más sostenible de la historia: Skoda vuelve a ser patrocinador principal

La Vuelta a España 2025 marcará un hito en sostenibilidad con una flota compuesta por 89 vehículos de Skoda, entre ellos 13 eléctricos Enyaq y 76 híbridos enchufables. La carrera, que recorrerá cuatro países del 23 de agosto al 14 de septiembre, refuerza así su compromiso con la movilidad sostenible y la eficiencia energética.

Skoda apuesta de nuevo por el ciclismo y la movilidad sostenible como patrocinador principal de La Vuelta a España 2025, que se celebrará del 23 de agosto al 14 de septiembre. Esta edición contará con la flota de vehículos más sostenible en la historia de la competición, integrada por 89 coches de bajas emisiones, incluyendo 13 modelos 100% eléctricos Enyaq y 76 híbridos enchufables con etiqueta CERO.

Desde que la marca checa se convirtiera en vehículo oficial de La Vuelta hace ya 15 años, ha evolucionado su compromiso medioambiental adaptando su flota a los nuevos estándares de eficiencia. Este año, además del Skoda Enyaq, también se utilizarán modelos híbridos enchufables como el Superb iV y el Superb Combi iV, combinando sostenibilidad, fiabilidad y rendimiento en una carrera que exige máxima exigencia técnica.

Por Italia, Francia, Andorra y España

La gran ronda española arrancará en Turín (Italia) y pasará por Francia, Andorra y España, con final en Madrid. En su recorrido se incluirán míticas ascensiones como La Farrapona, Larra-Belagua, Pal Arinsal, el Alto del Angliru o la Bola del Mundo, escenario de la penúltima y posiblemente decisiva etapa.

Más allá del terreno competitivo, Skoda también estrecha lazos con los aficionados gracias a la campaña "Vive tu escapada", una iniciativa que busca acercar La Vuelta al público en las zonas de salida y meta de cada etapa. En las FanZones, los seguidores podrán participar en concursos interactivos y sorteos para ganar premios como experiencias VIP o el maillot verde de la regularidad, patrocinado por la marca.

Como parte de esta campaña, Skoda emitirá un spot protagonizado por Alberto Contador durante la retransmisión oficial, reforzando su conexión con los valores del ciclismo y el entusiasmo de sus seguidores.