Xiaomi quiere vender sus coches eléctricos en Europa en 2027

Xiaomi tiene clara la fecha en la que quiere que sus modelos YU7 y SU7 comiencen a circular por las carreteras europeas. La tecnológica pretende desembarcar en 2027 sus vehículos eléctricos, según anunció este martes tres la presentación de su cuenta de resultados del segundo trimestre.

"Esperamos entrar oficialmente en el mercado europeo en 2027", ha confirmado el presidente de Xiaomi, Lu Weibing, durante una conferencia con analistas, en la que ha expresado su confianza en el éxito futuro de Xiaomi Automobile, así como también del modelo y metodología de la compañía.

El fabricante de teléfonos móviles, vehículos eléctricos y dispositivos tecnológicos registró un beneficio neto atribuido de 11.904 millones de yuanes (1.419 millones de euros) en el segundo trimestre de 2025, un 133% más que lo anotado en el mismo periodo del año pasado impulsado por su negocio de 'smartphones' e internet de las cosas (IoT), donde ingresó 94.693 millones de yuanes (11.285 millones de euros).

Xiaomi indicó que el negocio de vehículos eléctricos, IA y otras iniciativas, reportó a la compañía en el trimestre unos ingresos de 21.263 millones de yuanes (2.534 millones de euros), lo que representó más del triple que un año antes (un 234% más) y el 18,3% de los ingresos totales de la compañía en el trimestre, cuando un año antes la facturación de esta división representaba alrededor del 7% de los ingresos.

Además, en el segundo trimestre, en el mismo período que lanzó al mercado su SUV YU7, entregó un total 81.302 vehículos a sus clientes en China. El Xiaomi YU7 se vende en China desde los 253.500 yuanes (28.040,18 euros). Este modelo llamó la atención desde un principio, ya que tuvo una gran demanda, con más de 240.000 pedidos confirmados en las primeras 18 horas tras su lanzamiento.

Con todo, Xiaomi espera aplicar en los mercados internacionales el mismo modelo de negocio que desarrollado en China, añadiendo que, en la actualidad realizando las investigaciones y los preparativos necesarios para su desembarco, aunque ha apuntado que aún no tiene un plan de producto específico. "Empezamos con el mercado más difícil, es decir, Europa. Queremos hacer un buen trabajo primero en la tarea difícil y luego avanzaremos hacia las más fáciles", ha resumido el directivo.

Asimismo, en cuanto a la fortaleza de la marca Xiaomi en el extranjero, ha destacado que la notoriedad es del 95% o superior, como en España y otros países, aunque el fabricante chino reconoce que sus coches eléctricos aún no tienen esta repercusión, por lo que "antes de 2027, debemos resolver el problema de la notoriedad de la marca Xiaomi y cómo fomentar el interés de los usuarios en ellos".

Además, ha dicho el directivo que no le preocupa este "problema de notoriedad. En China, también empezamos desde cero. Así que no estoy particularmente preocupado". El gigante tecnológico anotó una cifra de negocio de 115.956 millones de yuanes (13.819 millones de euros), un 30,5% más que en el segundo trimestre de 2024, superando por tercer trimestre consecutivo el umbral de los 100.000 millones de yuanes (11.918 millones de euros).

Las ventas de teléfonos inteligentes sumaron entre abril y junio 45.520 millones de yuanes (5.425 millones de euros), un 2% menos, mientras que el área de IoT facturó 38.712 millones de yuanes (4.614 millones de euros), un 44,7% más, y el negocio de servicios de Internet un 10% más, hasta 9.098 millones de yuanes (1.084 millones de euros).

El fabricante chino destacó que, a pesar de la presión general en el mercado global de 'smartphones' durante el segundo trimestre, el negocio demostró resiliencia tanto en China como en el extranjero, alcanzado una cifra de envíos globales de 42,4 millones de unidades, lo que marca el octavo trimestre consecutivo de crecimiento interanual.