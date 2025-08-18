Industria amplía en 35 millones las ayudas a la producción de baterías para vehículos eléctricos

El Ministerio de Industria y Turismo ha acordado ampliar la cuantía de las ayudas destinadas a proyectos de producción de baterías para vehículos eléctricos, dentro del Plan para la Recuperación, Transformación y Resiliencia en el año 2024, en 35,5 millones de euros.

Esta nueva partida se suma a otras que se produjeron en los meses de septiembre y octubre de 2024, en las que el órgano ministerial acordó aumentar estas ayudas en 40 y 133 millones de euros, respectivamente, de tal forma que el importe total supera los 400 millones de euros.

De los 408.814.572,33 euros de esta convocatoria, una parte podrá tener la forma de préstamo reembolsable, mientras que la otra adoptará la forma de subvención.

Según figura en el Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones y Ayudas Públicas del Ministerio de Hacienda, hasta la fecha se han aprobado nueve concesiones en el marco de esta convocatoria: 19 millones a Lithium Iberia, 11,5 a Industrias Químicas del Óxido de Etileno SA, 23,8 a Iberpotash SA, 2,5 a Ficosa Automotive SLU, 3,8 a Mahle Behr Spain SA, 133,54 a Stellantis España SL, 152,2 a Powerco Battery Span SA, 4 a Mobis Spain electrified Powertain SL y 4,67 a Gestamp Palau SA.

Pueden beneficiarse de estas ayudas personas físicas, pymes y grandes empresas que presenten planes de inversión enmarcados en la cadena de valor industrial del vehículo eléctrico. No obstante, el ministerio ha recibido 17 solicitudes en las que se reclamaban más de 600 millones, excediendo la demanda ampliamente el presupuesto convocado.