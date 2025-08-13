La DGT activa un dispositivo por el puente del 15 de agosto: más de 7 millones de viajes y máxima alerta en carretera

Tráfico prevé una operación salida con circulación intensa en las principales vías hacia la costa y zonas de ocio, e insiste en extremar la precaución, especialmente en trayectos cortos y de noche.

La Dirección General de Tráfico (DGT) pone en marcha este jueves 14 de agosto a las 15:00 horas un dispositivo especial con motivo del puente festivo del 15 de agosto, que se prolongará hasta el domingo 17 a medianoche. Se espera más de 7 millones de desplazamientos de largo y corto recorrido, coincidiendo con la segunda quincena de agosto, el éxodo vacacional hacia zonas de costa y las numerosas fiestas patronales que se celebran en todo el país.

Durante estos días, Tráfico reforzará los controles de velocidad, alcohol y drogas, con un amplio despliegue de medios humanos y tecnológicos, que incluye radares fijos y móviles, cámaras, helicópteros, drones y vehículos camuflados. El objetivo: garantizar la seguridad y fluidez del tráfico en las carreteras más transitadas.

Previsión de tráfico por días

-Jueves 14 (tarde) y viernes 15 (mañana): se esperan grandes retenciones en las salidas de las grandes ciudades y en las principales vías hacia el litoral.

-Sábado 16: continuará el tráfico denso hacia zonas de playa y de segunda residencia.

-Domingo 17: se concentrará la operación retorno, con posibles congestiones de 18:00 a 23:00 h.

El dispositivo establecido lo puedes consultar aquí.

Atención especial en carreteras convencionales y fiestas locales

La DGT recuerda que los trayectos cortos y conocidos no están exentos de riesgo, especialmente en carreteras secundarias o durante la noche, cuando se celebran muchas fiestas locales. Insiste en no bajar la guardia, usar el cinturón, respetar los límites de velocidad y evitar el consumo de alcohol y drogas al volante.

Para facilitar la circulación, se establecerán carriles adicionales y reversibles en vías conflictivas. Asmismo, se suspenderán obras y eventos que ocupen la calzada, y se restringirá la circulación de vehículos pesados y transportes especiales en determinados tramos y horarios.

En la AP-4, entre Dos Hermanas y Jerez de la Frontera, se recomienda a los vehículos de más de 7.500 kg evitar circular hacia Cádiz el jueves por la tarde y viernes por la mañana.

Incendios y seguridad en carretera

Debido al alto riesgo de incendios, Tráfico pide mantenerse informado sobre el estado de las carreteras. En caso de fuego o humo cerca de la vía, se recomienda no atravesar la zona, dar la vuelta y llamar al 112. Si se queda atrapado en medio de un incendio, llamar inmediatamente a Emergencias. En una situación así, es muy posible que no encontremos una salida por nosotros mismo ni sepamos en qué dirección está ni hacia donde avanza el fuego.

Carreteras más afectadas por comunidad

Se prevé especial intensidad en vías como la A-3, A-7, AP-7, A-6, A-8, A-4, A-2 y AP-6, entre otras, especialmente en Madrid, Andalucía, Comunidad Valenciana, Cataluña, Galicia y Castilla y León.

Los conductores pueden consultar el estado del tráfico en tiempo real en las cuentas de X @informacionDGT y @DGTes, en los boletines informativos en radio y televisión, así como en el teléfono 011.