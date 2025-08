Porsche bate un récord de velocidad a 92 km/h (sí, en 2025)

No es el día de los inocentes, ni estamos en 1900. Mónaco, julio de 2025, Porsche anuncia un récord sin ruido, sin usar gasolina... y sin ruedas.

¿Quién dice que el agua y la electricidad son incompatibles? En Mónaco lo acaban de desmentir con una demostración técnica y estética: el Frauscher x Porsche 850 Fantom, una lancha 100% eléctrica, ha establecido un nuevo récord de velocidad en el Monaco Energy Boat Challenge al alcanzar una media de 92,3 km/h (49,84 nudos) en un recorrido de un kilómetro de ida y otro de vuelta. Y sí, es un modelo de producción. No estamos hablando de un prototipo de laboratorio, sino de una embarcación que puedes encargar hoy mismo.

La lancha construida en Austria con una base mecánica -eléctrica- de Porsche en la prueba celebrada en Mónaco

La embarcación nace de una alianza entre Porsche y el astillero austriaco Frauscher, integrando el sistema EV del Porsche Macan Turbo en un casco deportivo elegante. Hablamos de un sistema de 800?V y hasta 400?kW de potencia, con modo Sport Plus para quienes buscan sensaciones intensas incluso sobre el agua. La autonomía no deslumbra tanto: unos 45 km entre recargas, 100 km en marcha lenta.

La batería de alto voltaje y el motor eléctrico proceden del Porsche Macan Turbo

El escenario del récord no podía ser más glamuroso: el Principado de Mónaco, donde el Energy Boat Challenge reúne cada año a los fabricantes más punteros de movilidad sostenible en el mar. En ese contexto, el modelo de Porsche y Frauscher no solo batió al resto en la categoría de velocidad, sino que marcó un hito absoluto en la historia de este evento, que cumplía su 12ª edición.

Casi 2,5 metros de anchura (perdón, de manga), en un casco diseñado en busca del rendimiento

¿Y cómo es esta elegante bestia de los mares? Mide 8,67 metros de eslora, tiene una silueta afilada, acabados premium y una configuración que puede recordar al concepto de un speedster. El precio de partida de esta joya tecnológica no es modesto, casi 600000 euros, a los que añadir los caprichos, los impuestos, los gastos de transporte…

El Príncipe Alberto II de Mónaco, cuya Fundación organiza la Monaco Energy Boat Challenge (al fondo se ven los puntos de recarga)

La versión que logró el récord era una unidad de la First Edition, limitada a 25 barcos, pintada en color Oakgreen Metallic Neo (uno de los tonos convencionales de la paleta de Porsche, sin recurrir a los tonos "a la carta" que Porsche ofrece), con cubierta cerrada y la configuración "Open Sea". Se proponen acabados similares a los de sus coches: color de casco, tapicería, emblemas… para que tu lancha haga juego, por ejemplo, con tu Macan EV o con los relojes de Porsche Design.

Para que todo encaje a quienes se lo pueden permitir: lancha, coche y reloj a juego, también al personalizarlos

Más allá del récord, lo realmente emocionante es lo que significa: la movilidad eléctrica supera barreras. Y el modo "turbo" va más allá de turbocompresores y de asfalto. Una lancha que no hace ruido con su motor, que no emite CO? y se recarga en menos de media hora con carga rápida de 270?kW.