Lavar el coche con manguera puede tener los días contados: ya hay un país que lo está prohibiendo

La sequía y el ahorro de recursos naturales también ha puesto el foco en la forma en que limpiamos los coches y en Reino Unido acaba de implantarse una nueva prohibición.

Lavar nuestro coche con la manguera, en especial los que tienen una vivienda unifamiliar, es algo habitual que puede convertirse en un delito dentro de muy poco debido a las sequías y la constante disminución de las reservas de agua en muchas zonas de todo el mundo. En 2022 Sevilla ya se aplicaron algunas restricciones de uso del agua para fines ornamentales, como por ejemplo el lavado de coches. Lo más llamativo es que en un país tan supuestamente húmedo como Reino Unido, cuatro regiones han prohibido desde este mes de julio el lavado de coches con manguera, lo que afecta a más de siete millones de hogares.

Esta prohibición temporal en cuatro zonas del norte y sureste de Inglaterra pretende ahorrar agua, debido a la sequía que sufren, y limitar el uso de este preciado recurso natural. Saltarse la prohibición puede suponer una multa de hasta 1.000 libras esterlinas, casi 1.200 euros. De momento esta prohibición solo afecta a los lavados con manguera en casa, no a los servicios de autolavado.

Es posible lavar el coche a mano con muy poca cantidad de agua.

¿Se puede lavar un coche sin agua?

Si, aunque parezca complicado ya son muchos los servicios de este tipo que están presentes en algunos aparcamientos de centros comerciales y supermercados. Utilizan productos especiales que reblandecen la suciedad sin dañar la pintura y no utilizan más que una mínima cantidad de agua para enjuagar esponjas o paños de limpieza.

En cualquier caso, si queremos ser más responsables a la hora de lavar nuestro coche sin desperdiciar agua, también puede hacerse a mano utilizando una reducida cantidad de agua. El primer consejo es lavar usando el método de dos cubos: uno lleno de agua jabonosa y otro con agua limpia para enjuagar el guante o la esponja y de esta forma evitar volver a depositar la suciedad en el coche después de limpiar cada zona.

Es importante hacer el lavado por zonas, primero con agua jabonosa, luego aclarar y secar.

Es importante hacerlo por zonas, utilizando agua jabonosa sin frotar. Es recomendable utilizar limpiadores especiales si hay manchas de alquitrán o excrementos de aves para evita frotar y que se pueda dañar la pintura. Al hacer el lavado por secciones vamos lavando y enjuagando de abajo hacia arriba para que se pueda ver dónde se queda la espuma. Para conseguir un buen acabado hay que hacer la limpieza a la sombra y secar de inmediato, para que el sol no deje las manchas de secado en la carrocería.