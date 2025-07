Probamos el Citroen C3 Aircross ¿Tiene lo que hace falta para ser competitivo en el mercado actual?

Con más de 525 mil unidades vendidas desde 2017, la actualización de este Suv compacto del segmento B con mejor apariencia que nunca tiene una ambición: convertirse en el referente del segmento.

Sus dimensiones de 4.39 metros de largo, 1.66 de alto y 1.79 de ancho, lo convierten un un contendiente apto para pelear de tú a tú en el segmento B, pero no solo eso, pues como ha ocurrido con Ilia Topuria, eso no es suficiente y busca enfrentarse a un reto aún mayor y el más difícil hasta ahora: rivalizar con el segmento C, el más competitivo en la actualidad ante la creciente demanda de SUV compactos.

El C3 Aircross está disponible en seis colores (18 si contamos las dos opciones bitono del techo en negro o blanco), así como una pequeña personalización bajo los faros delanteros y el pilar C, un "clip" como denomina la marca, disponible en blanco, amarillo o rojo.

Clip personalizable presente bajo los faros delantero y en el pilar C. NG

En el interior el Head Up Display no está proyectado en el cristal como en el resto de marcas, como si de un monovolumen de hace años se tratase, pegado a la luna delantera encontramos un cuadro de instrumentos en una franja pequeña que indica la velocidad a la que circulamos así como datos de navegación. Pese a ser diferente la verdad que gusta en la conducción, te permite no apartar la vista de al carretera y no te enfrentarás al brillo de reflejos o el sol (incluso si el fondo es claro tras el cristal)como ocurre con los Head Up Display al uso.

A esto se suma un volante achatado que, en persona y salvando las distancias, recuerda al del Tesla Model S Plaid, y una pantalla central desde la que manejar el infoentretenimiento de 10.25 pulgadas.

Disponible en versión de 7 plazas, el maletero con la tercera fila de asientos en uso logra una capacidad de 330 litros (la configuración de 5 plazas es de 460 litros), y con la segunda y tercera filas abatidas, se amplia hasta unos increíbles 1.600 litros.

Sensaciones al volante

El C3 Aircross es muy cómodo, en la variante eléctrica que hemos probado es posible que lo sea aun más, con un buen equipo de sonido estándar y una buena insonorización del habitáculo, la tranquilidad es algo a destacar durante la conducción.

En carretera su comportamiento es suave, quizás demasiado acusado por la suspensión que monta que en determinadas ocasiones, da cierta sensación de inestabilidad en curvas muy abiertas y prolongadas.

Esto hace sentir al conductor que el punto de gravedad está muy alto y notas como el coche tiende a poner todo el peso de golpe en un lado al girar, dando la sensación de que si se gira bruscamente podría llegar a volcar, quizás por el estado de la carretera, que la suspensión estuviese peor que en otras unidades o que las ruedas no estuviesen en su estado óptimo, pero es el único pero que se le puede poner a este coche.

El interior está cuidado, y con dos personas de entorno al 1,85 en su posición de asientos habitual, podemos sentarnos en las plazas traseras cómodamente tanto por distancia en las rodillas como de altura.

En conjunto el C3 Aircross cuyo precio comienza en menos de 20 mil euros, es un gran coche, buenos materiales, una conducción óptima y las sensaciones de un buen coche por como decimos, un precio difícil de ver actualmente en el mercado sin contar con los coches chinos con sus precios de derribo.

Motorizaciones y precios

Con tres versiones disponibles actualmente divididas en: gasolina de 100 CV con un motor de 3 cilindros 1.2 turbo de transmisión manual, un híbrido de 145 CV con mismo motor que el gasolina, y la variante 100% eléctrica de 113 CV con 300 kilómetros de autonomía (para una batería de 44 kWh capaz de cargar del 20 al 80 en 26 minutos en cargador de 100 kW).

Próximamente se sumará una nueva variante eléctrica de largo recorrido con 400 km de autonomía, los precios comienzan en 19.100 euros para el gasolina manual, al que le sigue el eléctrico desde 23.990 euros, y por último, el híbrido desde 24.150 euros.

A esto se suma el nivel de equipamiento que solicite el cliente, partiendo del You, y siendo el Plus el intermedio y el Max el tope de gama.