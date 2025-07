Stella Li (BYD): "Somos una marca nueva, pero en cinco años queremos ser los referentes en tecnología del automóvil"

Hemos viajado a Shenzen (China) para conocer las instalaciones de BYD, desde las oficinas principales, así como el museo donde ver toda su historia, no sin antes entrevistar a Stella Li para saber más sobre la marca que reina en España.

Stella Li, que además de ostentar los cargos mencionados dentro de BYD, fue la persona del año 2024 en los World Car Awards, nos explica cómo funciona desde la perspectiva de la marca el sector del automóvil.

No se olvida al felicitarla por su premio, de agradecer a sus trabajadores su trabajo diario sin los que no sería posible, sobre todo a los más de 120 mil trabajadores de I+D que les permiten registrar 45 patentes por día, un hito para el que no alcanza la gran pared de sus Headquarters como se puede ver en la foto.

Mural en los Headquarters de BYD en Shenzen con muchas de las 45 patentes que homologan diariamente. AT

A BYD la describe como alguien que se preocupa por la gente y trata de escuchar lo que quiere, haciendo que los consumidores puedan trasladar sus necesidades o ideas para poder inventar cosas que solventes estas.

Un buen ejemplo, como nos cuenta, es la tecnología DMI (híbrida enchufable que prioriza el motor eléctrico sobre el térmico), y que supuso un avance en los híbridos enchufables, para aquellos que aún son reaceos al eléctrico puro, y que actualmente es el motor número uno en ventas de la marca en España.

A esto se suma la carga ultrarápida que pudimos ver en directo con un BYD Seal con un 2% de batería, en el que con apenas cuatro segundos de carga ya había logrado recargar un 1% (del 0 al 100% en unos 7 minutos), gracias a los cargadores de 1 mW que tienen planeados introducir en Europa a finales de año.

En la prueba de carga de 1 mW pudimos ver como cargaba del 0 al 70 en apenas 4 minutos. NG

Esto permite una carga muy similar a la de la de gasolina en una gasolinera, recargando 400 kilómetros en cinco minutos, olvidándose así los consumidores de los largos tiempos de espera para cargar en viajes o largos desplazamientos.

Cuando la preguntamos sobre la nueva tecnología que podría llegar al automovilismo con la búsqueda actual de marcas por encontrar esa motorización que marque una época, así como si BYD ya se prepara para ello, nos dice que tienen algo claro: que la electrificación es el futuro y que por ello es algo en lo que están mejorando constantemente, concretamente con sus motorizaciones DMI así como las eléctricas.

Sobre la actualidad de su posición en el mercado y el futuro a corto plazo, nos hace alusión a que son la marca con mayor conversión de clientes cuando prueban uno de sus vehículos frente al resto de competidores, así como su posición en cinco años: una empresa referente reconocida por su alta tecnología en el sector del automóvil.