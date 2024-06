Al volante del BYD Seal U DM-i: elSUV híbrido enchufable que se posiciona como un matagigantes

BYD nos ha permitido ponernos al volante de su SUV híbrido enchufable, el Seal U DM-i (Versión híbrida del eléctrico Seal U), y hemos quedado mucho más que satisfechos con las sensaciones de a bordo y conducción, te lo contamos.

El BYD Seal U en un SUV híbrido enchufable que cambia únicamente en cuanto a la motorización con respecto al modelo base (Seal U) de motorización eléctrica, y por tanto ambos comparten diseño y funciones. Las dimensiones son de 4,77 metros de largo x 1,89 de ancho y 1,67 de alto, además de tener une distancia entre ejes de 2,76 metros. Además, la capacidad del maletero es de 425 litros que se pueden ampliar a 1.440 abatiendo los asientos traseros.

En cuanto al diseño del coche, destaca el frontal con forma de X con diseños redondos y curvos, los faros en forma de U (propio de los modelos de la serie Ocean de BYD), las llantas de 19 pulgadas con radios pulidos en negro brillante y los pilotos traseros, que recuerdan a la forma de las gotas de agua en referencia al lenguaje de diseño de la marca.

Según entra uno al interior la sensación es de asombro ¿Acabados y materiales premium, pero si el precio no es de tal, no? y así es, una vez uno entra al habitáculo se percibe un interior espacioso muy cuidado, pensado para los ocupantes con unos asientos y postura de conducción cómodos, con materiales de gran nivel y unos acabados (no en cuanto a estilos, si no los detalles como pespuntes de las costuras o embellecedores) que sorprendería verdaderamente incluso en un vehículo de gama y precio superior.

La conducción es muy cómoda, lo esperado de un SUV, sin embargo resulta muy cómodo tanto en trayectos cortos como en largos, con mención especial a mantener conversaciones con el resto de ocupantes gracias al aislamiento de puertas y ventanas con el exterior, así como con el sistema de sonido que equipa, que resulta en una gran calidad de sonido en todas las plazas.

Versiones y acabados disponibles

En el Seal U DM-i las opciones disponibles son tres: Design, Boost y Comfort (esta última disponible en 2025), todas con etiqueta CERO.

En los Boost y Comfort la tracción es delantera, cuentan con la Blade Battery (sin níquel ni cobalto, que la optimiza haciéndola más duradera, efectiva y segura) y el sistema híbrido con un motor de gasolina que desarrolla 98 CV o 72 kW, junto con un segundo motor eléctrico de 145 kW (197 CV) para una potencia total de 218 CV (160 kW) y un par máximo de 300 Nm.

La versión Comfort cuenta además con una Blade Battery de mayor capacidad con 26,6 kWh, y por tanto, una autonomía eléctrica superior con 125 km, frente al Design y el Boost, ambos con 18,3 kWh y una autonomía eléctrica de 70km.

El Design ofrece tracción a las cuatro ruedas, la Blade Battery de 18,3 kWh, y dos motores eléctricos (204 CV/ 150 kW + 120 kW/163 CV) junto a uno gasolina 1,5 (96 kWh/131 CV) que hacen una potencia máxima total de 324 CV (238 kW), y una autonomía eléctrica de 70 km.

En las tres versiones, los modos de conducción disponibles EV y HEV, permiten al conductor hacer el coche más eficiente, utilizando el EV para ir en modo eléctrico en los trayectos cortos y/o urbanos, y el modo HEV para priorizar el sistema eléctrico, pero apoyarse en el motor de combustión que proporcionará potencia adicional en las fases de aceleración.

La sensación al volante es de ir constantemente en modo eléctrico independientemente de la velocidad, preguntando por esto, nos indican que se debe a un sistema de creación propia implementado por la marca, con el objetivo de generar esa sensación en el conductor que alterna entre modos para hacerlo lo más eficiente posible a la vez que no resta comodiad de conducción al usuario.

En cuanto a la batería, se puede ajustar que el coche cargue esta entre el 25 y el 70% mientras rodamos, por lo que detenerse a cargar no resulta estrictamente necesario.

El consumo y autonomía total homologado según el ciclo WLTP es el siguiente:

Design: 1,2 l a los 100 / 23,5 kWh en ciclo combinado / 16,1 kWh en ciclo urbano / 870 km de autonomía total.

Boost: de 0,9 l a los 100 km / 21 kWh en ciclo combinado / 14,5 kWh en ciclo urbano / 1.080 km de autonomía total.

Comfort: 1.100 km de autonomía total. (Aún faltan por saber algunos datos al estar previsto el lanzamiento de esta versión para 2025).

Los precios van desde los 29.900 euros en el Boost con el Plan Moves III con achatarramiento, hasta los 45.500 para el Design sin ningún tipo de descuento, promoción o ayuda. Los precios para cada versión según el pvp, promoción o ayudas son los siguientes:

Precios de la gama completa del BYD Seal U DM-i (La versión Comfort llegará en 2025)

Nuestras conclusiones

Este BYD Seal U DM-i es un coche potente y rápido (con un 0-100 en 5,9 segundos), pero también es eficiente y cómodo, la conducción es amena y el consumo es gratamente positivo, además de que el precio de partida es de 29.990 euros, entonces ¿donde está el truco?

En que no hay truco, sencillamente es un coche que viene a comerse el mercado, las personas a cargo del desarrollo de este modelo tenían tan claro lo que querían hacer que lo han logrado, pero no solo eso, si no que entre su buen hacer y el equipo de comunicación, están logrando posicionar a BYD en todas partes (no solo en la Eurocopa de fútbol) y estar en boca de todos, desde jóvenes hasta veteranos pasando por todo tipo de consumidores, incluso aquellos que eran reacios a pasarse al eléctrico o el híbrido.

Estamos seguros de que el BYD Seal U (y concretamente la variante DM-i) va a suponer un gran rival a todas las marcas con vehículos dentro del segmento incluidas las premium, que van a ver como un buen coche a un gran precio va a posicionarse como una de las alternativas predilectas por los compradores, en gran parte, por su gran relación calidad / precio.