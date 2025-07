Maserati MCPura: la evolución del MC20 tiene un nuevo nombre para seguir siendo un superdeportivo con el que soñar

Cinco años después del lanzamiento del MC20, Maserati actualiza su deportivo estrella con algunas mejoras tomadas directamente del GT2 de competición, sin olvidar su carácter de auténtico Gran Turismo.

Maserati ha querido hacer la presentación del MCPura a lo grande, en el Goodwood Festival of Speed, donde se muestran los mejores deportivos de hoy y de todos los tiempos. Una puesta de largo en sociedad que no va a sorprender, porque no hay cambios radicales en la estética o en su silueta, pero la evolución del MC20 exigía un nuevo nombre y en Maserati han bautizado a esta nueva generación como MCPura. Lo más destacable de esos pequeños retoques estéticos es el frontal, completamente nuevo, con un morro de tiburón que está inspirado en el GT2 Stradale, y una trasera también rediseñada que añade la posibilidad de montar un alerón de grandes dimensiones, heredado de las carreras, y que es opcional.

El frontal es lo más distintivo respecto al MC20, su forma de morro de tiburón está tomada del GT2 Stradale.

La estructura del monocasco sigue siendo de fibra de carbono con materiales compuestos, lo que asegura una extraordinaria rigidez y ligereza. Las puertas "alas de mariposa", son un componente estético tan especial que por supuesto se mantiene en sus dos carrocerías, el coupé y el descapotable que sigue con la denominación Cielo. El techo de cristal retráctil, con el sistema de oscurecimiento que lo convierte en opaco en un solo segundo, forma parte del equipamiento de serie en el nuevo Maserati MCPura Cielo. Para su presentación Maserati ha escogido un color conocido, el Aqua Rainbow en acabado mate para la versión coupé y brillante para el descapotable Cielo, aunque la verdadera novedad es el color Devil Orange, que el MCPura será el primero en estrenar, y que se une a los otros diez colores que componen las posibilidades de elección de color.

La parte trasera también se ha rediseñado y en opción puede llevar un gran alerón, heredado de las carreras.

Motor Nettuno, sin cambios

El propulsor V6 de tres litros con dos turbocompresores que estrenó el MC20 se mantiene gracias a su extraordinario rendimiento. Con 630 CV para menos de 1.500 kg de peso, la relación peso/potencia que consigue el MCPura es de solo 2,33 kg/CV, acoplado a un cambio automático de doble embrague de ocho relaciones que transmite toda la fuerza a las ruedas traseras. Un motor desarrollado y fabricado, como todo el MCPura, en Modena y que consigue un rendimiento espectacular de 210 CV/litro, que le permite hacer el 0-100 en 2,9 segundos y alcanzar los 200 km/h en solo 8,8 segundos, con una velocidad máxima de 325 km/h. Un propulsor digno de la competición pero también tan agradable y fácil de usar como se exige de un verdadero Gran Turismo. El reparto de pesos en el coupé es de 40% delante y del 60% detrás, mientras que en el descapotable esta proporción varía ligeramente, 39,5%-60,5%.

Las espectaculares puertas "alas de mariposa" eran un elemento distintivo del MC20 y también en el MCPura.

Para satisfacer a todos los diferentes tipos de conductores o sus deseos de emociones en momentos muy variados, desde los que buscan experiencias más radicales hasta los que quieren deleitarse con una conducción más confortable, el MCPura cuenta con cinco modos de conducción que se seleccionan con un selector situado en la consola central: WET, GT, SPORT, CORSA y ESC Off. Para que en todo momento del conductor sepa cuál de ellos está utilizando, están identificados mediante un color, WET en verde, GT en azul, SPORT en rojo, CORSA en amarillo y ESC OFF en naranja.

El Alcantara reviste ahora casi todo el interior del MCPura, en sustitución del cuero.

Un interior más elegante y más racing

El revestimiento de Alcantara es el protagonista del habitáculo en el MCPURA. El cuero casi ha desaparecido y asientos, salpicadero, paneles de puerta y volante se cubren de este agradable material que ofrece un extraordinario tacto, agarre y durabilidad. Para la versión coupé existe la posibilidad de montar un volante opcional que incluye luces LED que indican el momento del cambio de marchas, como en el GT2 Stradale. En este caso el Alcantara se sustituye por la fibra de carbono en la parte superior e inferior del aro del volante.

La silueta del Maserati MCPura es la de un auténtico deportivo con la elegancia de un Gran Turismo.

El Maserati MCPura ofrece todo lo bueno de un coche de competición y de un auténtico Gran Turismo y eso incluye disfrutar del mejor sonido, ya sea con el equipo de audio premium de serie o con el opcional de alta calidad de la firma Sonus Faber, con 12 altavoces y que, al igual que el MCPura, se fabrica en su totalidad en Italia. Para disfrutar de todo lo que ofrece el Maserati MCPura, los primeros afortunados tendrán que esperar hasta octubre, momento en el que empezaran las entregas a clientes.