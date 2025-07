Una pareja cobra 165.000 euros del seguro de coche tras estar implicada en 79 accidentes sospechosos: el caso ya se investiga en Países Bajos

Personas andando entre los coches, vehículos marcha atrás, carriles estrechos, conductores realizando maniobras para aparcar... en un parking hay decenas de estímulos que pueden resultar peligrosos. Por esa razón, cuando se circula por un aparcamiento demasiado concurrido, es importante hacerlo con cuidado y prestando especial atención para evitar sustos.

Un incidente muy común en este tipo de situaciones es que un coche que sale de su plaza de aparcamiento marcha atrás colisione con otro porque no le ha visto o no ha señalizado la maniobra. De hecho, es normal haber tenido alguna experiencia similar. Lo que es menos habitual es chocar casi 80 veces con vehículos que salen marcha atrás de su plaza de parking.

79 accidentes en seis años

Eso es lo que ha ocurrido con una pareja que ha recibido más de 165.000 euros del seguro tras haber tenido decenas de accidentes. Según cuenta Algemeen Dagblad, Monica P. y Maikel S., una pareja de Países Bajos, chocaron 79 veces con coches que intentaban salir marcha atrás de un aparcamiento, lo que ha hecho que el tribunal de la ciudad de Bolduque sospeche que forzaban las colisiones para cobrar el seguro.

Los hechos se produjeron entre 2014 y 2020, y la justicia neerlandesa ya dictó sentencia el año pasado. La pareja fue condenada a ocho meses de prisión además de tener que pagar una indemnización a las compañías del seguro y a los conductores de los vehículos implicados. Sin embargo, tanto el hombre como la mujer han presentado una apelación argumentando que ellos no hicieron nada ilegal.

"Son precisamente todos esos otros conductores los que no prestan atención. Ponen su coche marcha atrás contra el nuestro. No al revés", explica la pareja. Su abogado añade que sus clientes invirtieron el dinero de seguro en reparaciones, por lo que no se puede hablar de un modelo de negocio por parte de los supuestos infractores. Sin embargo, no pueden demostrar que arreglaron su coche tras cada accidente porque, argumentan, pagaron en efectivo y no tienen facturas.

El futuro de la pareja

A pesar de las alegaciones de Monica P. y Maikel S, nada hace indicar que la justicia vaya a cambiar de opinión. Además de los accidentes, las autoridades sospechan de la pareja porque tenían 43 vehículos matriculados a su nombre, y todo ellos desaparecían después de chocar en los aparcamientos.

La fiscalía señala que "siguen negándose a asumir la responsabilidad por lo que hicieron. Se ha defraudado a las compañías de seguros [...] y la sociedad en su conjunto se ha visto gravemente perjudicada". El veredicto final se conocerá el 17 de julio de 2025.

Mientras tanto, los investigados seguirán estando en la lista negra de las aseguradoras: "Llevamos ocho años sin conseguir seguro en ningún sitio por este caso. E incluso mi hijo se ha visto afectado. Paga una prima de 400 € al mes por el seguro de su coche, solo por ser familia", concluye uno de los sospechosos.