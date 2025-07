Probamos el A6 e-tron, una nueva vida eléctrica para el Audi A6

Probamos la última gran novedad de Audi, el A6 e-tron Sportback quattro S-Line, una variante tope de gama con una potencia de 462 CV gracias a sus dos motores, lo que aporta una avanzada tecnología eléctrica con la plataforma PPE del grupo Volkswagen. Un gran coche con variantes de carrocería Sportback y Avant.

La marca alemana Audi, integrada en el Grupo Volkswagen, lleva años transformándose hacia una nueva marca, igualmente premium, pero más moderna y, sobre todo, 100% eléctrica. Primero fue el e-tron GT, una berlina de cinco metros y enfoque muy deportivo, desarrollada conjuntamente con el Porsche Taycan.

Frontal muy afilado y los cuatro aros en negro mate le permiten un aspecto impactante. FOTOS: ANA MORALES

Después comenzó a desplegar su gama de SUV eléctricos, con los Q4 y Q8, y fue en 2024 cuando llegó el Q6, igualmente 100% eléctrico. Tras ellos, ahora llega un nuevo paso adelante en esta ofensiva eléctrica con el A6 e-tron, una berlina con una magnífica aerodinámica que permite mejorar su consumo y autonomía, que llega hasta los 750 km homologados.

Esta nueva marca eléctrica de Audi está representada por los modelos pares de su gama, tanto en turismos como en las variantes de tipo SUV, con carrocería más alta. Primero fueron los Q4, Q6 y Q8, ahora comienza el desembarco de las berlinas con este A6 y pronto llegará el A4, igualmente de la familia e-tron.

Una berlina legendaria

El modelo A6 es un coche ya legendario como una berlina premium de tamaño medio/grande, en torno a los 4,90 metros. Lleva en el mercado desde 1994 con esta denominación, pero antes ya estaba a la venta su antecesor, el Audi 100. El primer Audi 100 se presentó y lanzó comercialmente en el año 1968 y desde entonces ya se han vendido diez millones de unidades entre el 100, con sus variantes Sedan y Avant, y los A6 con las mismas carrocerías.

De esta forma hablamos de un modelo que lleva más de 55 años en venta, como una referencia de este tipo de coches del segmento premium. Y se ha consolidado como un pilar básico para la marca Audi, y también para el grupo Volkswagen, que tiene en este modelo su berlina premium de referencia.

Un puesto de conducción moderno y cargado de tecnología que le hace muy sencillo de conducir.

El A6 e-tron es un coche nuevo y completamente diferente, pero que se suma a la gama del A6, que se mantiene en el mercado, y lo hará durante años, con sus versiones con motores térmicos y las variantes híbridas enchufables. Un modelo que por cierto acaba de ser puesto al día incluyendo también versiones diesel con tecnología mild hybrid, que siguen teniendo buena acogida en otras partes del mundo.

Amplia variedad

La gama del nuevo Audi A6 e-tron ofrece una amplia variedad de versiones y potencias. Desde las variantes de propulsión trasera, con potencias de 326 o 381 caballos hasta las dos opciones de tracción Quattro: el que hemos probado de 462 CV y la versión más deportiva, el S6 e-tron con el que la potencia combinada sube hasta los 551 caballos.

Nuestra unidad de pruebas, terminada en un elegante color gris, aporta las dimensiones de un vehículo muy dinámico. Es un coche de 4,92 metros, pero es ancho y sobre todo muy bajo, lo que demuestra una gran deportividad. Además, al ser el acabado S-line, aporta detalles que le proporcionan aún más sensación de dinamismo.

Sus dos motores, con 462 caballos y la tracción 4x4 inteligente le proporcionan un comportamiento muy dinámico.

Por ejemplo sus llantas son muy bonitas pero destacan por su gran tamaño, nada menos que 21 pulgadas. Eso unido a su neumático de perfil muy bajo, 275/35, demuestran que se busca el mejor dinamismo. La precisión de guiado que proporciona este tipo de neumático, unido al buen sistema de suspensiones, hacen que conducir este vehículo sea delicioso. Sobre todo si se trata de circular por carreteras con buen asfalto, donde el agarre que proporciona el neumático Michelin es máximo.

Conducción relajada

Hablemos de su puesto de conducción, que mantiene la línea empleada en todos los hermanos de la familia Audi. Una doble pantalla unida en una sola pieza curvada para que el conductor tenga un control, absoluto de la situación. Además, cuenta con una tercera pantalla en el lado del acompañante de otras 10,9 pulgadas. En ella, el copiloto puede analizar el recorrido, o buscar un destino o información de hoteles o restaurantes mientras se circula.

Se mueve muy bien en todos los terrenos pero los nuevos barrios en las grandes ciudades son un terreno ideal para sus desplazamientos.

En el cuadro de instrumentos, configurable, hay mucha información disponible. Una de ellas aporta un reloj central en el que permanentemente tenemos a la vista todo lo que está pasando a nuestro alrededor en tiempo real. Es decir que vemos los coches que circulan por los carriles de la carretera por la que vamos rodando, también los coches que se separan, los que frenan, los que se desvían. Y muy importante, sus luces de freno. Y por su puesto el aviso de peligro si vamos demasiado cerca del coche que nos precede. Todo ello hace más fácil la conducción.

Lo mismo ocurre con el head up display que ofrece una información muy sencilla, la velocidad a la que circulamos y los límites, además de mucha más información sobre el recorrido, los diferentes cruces cuando llevamos un destino programado. También ofrece realidad virtual, que es un opcional en esta versión y que proporciona una gran pantalla de visión.

Un eléctrico inteligente

El coche, como casi todos los nuevos modelos eléctricos, arranca sin necesidad de tocar ningún botón. Solo con pisar el freno, ya entiende que queremos ponernos en marcha y se activa el encendido. Aunque dispone de botón de arranque y parada del motor, pero que se hace poco necesario. A partir de ahí, todo es muy sencillo, sin duda esta es una clave de los coches eléctricos de última generación.

Exteriormente parece que es un coche pequeño, pero gracias a su mecánica muy compacta ofrece una gran habitabilidad interior.

El nuevo coche eléctrico de Audi emplea la nueva plataforma grande del grupo Volkswagen, la denominada PPE. Quizá su principal característica es la de emplear tecnología de 800 voltios, pero aporta mucho más. Es una plataforma desarrollada para coches eléctricos y con el objetivo de reducir al máximo el consumo.

Para ello, se han desarrollado todos los elementos necesarios, como sus motores, fabricados en la planta de Audi en Gyor, que permiten aumentar en 40 km la autonomía respecto a los empleados hasta ahora. Estos motores han reducido su peso en un 20% y ocupan un 30% menos de espacio. Y gracias a la tecnología de 800 voltios, además de mejorar su recarga, permite ahorrar peso con los cables del sistema.

Máxima eficiencia

Esa es una de las características que sin duda llaman la atención de este nuevo Audi A6, su eficiencia. El consumo homologado para una berlina de 4,9 metros y más de 2.000 kilos de peso parte de los 13,7 kWh/100 km en el ciclo combinado. Un valor magnífico, sin duda. Eso en el caso de la variante con el motor de 326 CV y con la batería de 75 kWh, que consigue una autonomía de 624 km.

Ofrece tres modos de conducción efficiency, comfort o dynamic, además del modo balance que es la opción más racional.

Ese es el valor más bajo, que lógicamente se ve superado por el de nuestra unidad de pruebas con los dos motores y sus 462 CV de potencia. El A6 -tron quattro tiene un consumo homologado de 14,9 kWh en nuestra terminación S-Line, lo que unido a su batería más grande, de 95 kWh permite una autonomía homologada de 708 km.

Con estos valores de autonomía, y teniendo en cuenta que el coche permite recargar hasta 11 kW con corriente alterna y hasta el límite de 270 kW en una fuente de corriente continua si confirman que es un coche que realmente sirve para viajar sin apenas limitaciones.

La eficiencia manda

Desde el momento que he empezado a rodar con el coche me ha parecido muy bueno su consumo. Normalmente, con casi todos los coches eléctricos que he conducido, en el momento que llegas a los 110 km/h se ve como la autonomía va bajando muy rápido. En este caso baja de una manera paulatina, incluso si rodamos un poco más rápido, aunque tampoco he llegado a superar el valor límite de la carretera. Pero en ese rango de velocidad consume realmente poco.

Audi ha reinventado su berlina de referencia, el A6 con este nuevo modelo eléctrico, pero mantiene en venta el clásico con motores térmicos.

El coche tiene dos modos de retención que se ajustan mediante las levas del volante, a lo que se añade un modo "B" de conducción que es el que más retiene. Este último se selecciona mediante la palanca que permite circular hacia delante o hacia atrás. Y gracias a la conducción predictiva, que mediante las indicaciones del navegador sabe cuando la carretera tiene una pendiente, o curvas o alguna zona muy llana puede optimizar al máximo el consumo.

El nuevo A6 tiene una dirección progresiva que transmite muy bien al conductor lo que está pasando en el asfalto. Sobre todo con estos neumáticos de perfil tan bajo que proporcionan una gran sensibilidad a su conductor. Y en cuanto a los frenos, además de todo el sistema regenerativo, que ya permite una buena capacidad de frenado, dispone de frenos muy potentes. Incluye pinzas de cuatro pistones, que son de seis en la versión S6. Frenan de manera muy eficaz el coche siempre.

Una ayuda inteligente

Tiene numerosos sistemas que facilitan el uso diario y aumentan la seguridad vial de todos los usuarios de la carretera. El asistente de conducción adaptativa plus es una función que ayuda al conductor a acelerar, frenar, mantener la velocidad y la distancia establecida con el vehículo precedente, así como a mantenerse en el carril, lo que aumenta el confort de conducción en viajes. Y ajusta proactivamente la velocidad del vehículo a los límites de velocidad y a situaciones complicadas como curvas, cruces o rotondas.

Permite cargar hasta 270 kW en corriente continua. En esta imagen ven como con la batería casi llena aún carga a 93 kW en un punto de carga de Porsche.

El resultado es una muy buena berlina, con un comportamiento dinámico excelente, al que contribuye notablemente la posición de su batería en la parte baja del coche, lo que hace que, combinado con su suspensión y la dinámica del vehículo, los balanceos de carrocería sean mínimos.

El nuevo A6 e-tron sorprende desde el primer momento y se posiciona realmente como una buena alternativa para poder dar el salto a un coche eléctrico. Dinamismo de primer nivel, conducción muy sencilla, gran confort de marcha y unos valores de consumo y de autonomía que le hacen de verdad una alternativa al coche de combustión de toda la vida.

Ficha Técnica Audi A6 e-tron Quattro

Potencia combinada: 462 CV

Par motor: 855 Nm

Velocidad máxima: 210 km/h

Aceleración de 0 a 100 km/h: 4,5 segundos

Tracción: 4x4

Batería: 94,9 kWh

Consumo homologado WLTP en ciclo combinado 14,9 kWh.

Autonomía homologada WLTP: 709 km.

Potencia de recarga: hasta 270 kW en CC y hasta 11 kW en CA.

Dimensiones (longitud/anchura/altura), 4,93 x 1,93 x 1,45 metros

Capacidad maletero: 502 litros + 27 litros delante.

Peso en vacío: 2.360 kg.

Precio: 87.320 €.