El nuevo Audi A6 e-tron bate récords y llega con un gran consumo y autonomía a un precio competitivo

Audi ha presentado oficialmente el nuevo A6 e-tron, el clásico de los cuatro aros es ahora eléctrico, llega con gran autonomía, un gran consumo y un precio realmente competitivo ¿Cómo es posible en los precios disparatados de los eléctricos en el mercado? Te contamos todo acerca de este nuevo modelo de la marca de Ingolstadt.

Audi ha dado a conocer al mundo el modelo de producción que vimos anticipado hace ahora tres años en el salón del automóvil de Shangai. Con un diseño exterior dinámico y elegante, elaborado en base a llegar a la aerodinámica óptima para mejorar rendimiento y consumo, Audi promete despertar el entusiasmo de aquellos que aún son reacios a pasarse a la conducción eléctrica.

El lenguaje de diseño que Audi viene aplicando en sus últimos modelos eléctricos, se hace ver en el A6 e-tron con elementos como la máscara negra que rodea a la parrilla Singelframe invertida, además del diseño de los faros delanteros o las tomas de aire. Junto a esto, se aprecian nuevos elementos como la dinámica línea plana del techo presente tanto en la versión Avant como en la Sportback.

Las dimensiones apenas distan de la versión de combustión actual, con 4.928 milímetros de largo frente a los 4.939 de ahora, 2.137 milímetros de ancho con respecto a los 1.886 actuales, y 1.527 de alto en relación a los 1.479 milímetros del de ahora, por lo que en cuanto a proporciones se refiere, el cambio más allá del ancho, es apenas imperceptible. El maletero ofrece 502 litros de en ambas versiones de carrocería, ampliables a 1.422 en el Avant y 1.330 en el Sportback, junto a un espacio de 27 litros en el capó delantero.

En cuanto a equipamiento y acabados, elementos como las llantas de 20 pulgadas S Line firmadas por la división Audi Sport, vienen de serie, pudiendo optar por montar llantas de 21 en el acabado Black Line, algo que viene de serie en el S6. Los acabados disponibles son los habituales Advanced, Black Line y S line, además de contar con una gama cromática de hasta ocho colores, de los cuáles, el gris Daytona efecto perla y el beige Siam metalizado están reservados para los S line y Black Line, además del modelo S.

Aerodinámica: la clave de Audi para la eficiencia eléctrica

El nuevo A6 e-tron puede presumir de muchas cosas, pero sin duda alguna, la aerodinámica es el factor clave que caracteriza a este nuevo modelo. Con el Audi 100 (Campeón mundial de aerodinámica de todas las categorías" en 1982) y el Audi 80 como referentes, el coeficiente aerodinámico de este modelo baja hasta los 0,21 en el Sportback y 0,24 en el Avant, convirtiéndose en el mejor modelo de los cuatro aros así como el más aerodinámico de todo el grupo Volkswagen.

Esto se debe a elementos clave como el frontal optimizado con cortinas de aire o la superficie acristalada reducida, a los que se suman las tomas de aire controlable bajo el Singelframe, los bajos de la carrocería o el difusor más ancho y mejorado que logra el equilibrio entre la elevación en el eje trasero y el coeficiente de resistencia.

Tecnología de vanguardia en iluminación e infoentretenimiento

Los faros tanto delanteros como traseros, presentan un diseño tridimensional y tecnología LED, que le permiten tener hasta ocho firmas lumínicas diferentes, incluidas de serie en el S6. Junto a esto, los aros traseros iluminados lo convierten en el primer modelo del mercado europeo en incorporar esta iluminación trasera.

El techo, incorpora la tecnología de cristal inteligente con capacidad para minimizar la luz o volverse completamente opaco. Pudiendo controlarse a través de un botón situado en el techo como una cortina digital, esta tecnología es posible gracias al cristal líquido disperso en polímeros.

En el interior, el sistema MMI panoramic display con tecnología OLED, sistema Android OS con control táctil mejorado y control por voz, cuenta con un cockpit virtual de 11,9 pulgadas, una pantalla central de 14,5 y una pantalla para el acompañante de 10,9 pulgadas donde utilizar apps como YouTube o plataformas de streaming para ver series y películas (en la del acompañante), con un sonido premium firmado por Bang & Olufsen. Además, el head up display incorpora tecnología de realidad aumentada y los retrovisores, al igual que en el Q8 e-tron, tienen la posibilidad de funcionar a través de cámaras y pantallas digitales.

Además, como no podía ser de otro modo, el A6 y S6 e-tron incluyen diferentes ADAS entre los que destacan nuevas incorporaciones como el asistente de conducción adaptativo plus que ayuda al conductor a acelerar, frenar y mantener la velocidad establecida o sistemas clásicos como el Park Assist Plus con indicador de distancia, cámaras de entorno o reconocimiento de señales de tráfico entre otros.

Autonomía y carga, comodidad como si de un diésel se tratase

Compuesto por 12 módulos y 180 celdas, la capacidad de la batería es de 100 kWh, lo que garantiza una autonomía de más de 750 km para el A6 Sportback e-tron y 720 para el Avant e-tron. La potencia por su parte, es de 270 kW, permitiendo acelerar de 0-100 km/h en 5,4 segundos y alcanzar una velocidad máxima de 210 km/h para el A6 e-tron performance. En el caso del deportivo S6, la potencia asciende hasta los 370 kW (405 con el launch control), pudiendo hacer el 0-100 km/h en 3,9 segundos y alcanzar 240 km/h, con una autonomía de 670 km para el Sportback y 640 para el Avant. La capacidad de remolque es de 2.100 kilogramos.

El sistema de carga que incorpora funcionamiento inteligente y gestión térmica preventiva, permite recuperar hasta 310 km de autonomía en solo 10 minutos, pudiendo pasar también del 10 al 80% en solo 21 minutos. Junto a este sistema de carga, la frenada regenerativa a través del mejorado Sistema de Frenado Integrado como parte de la Plataforma Eléctrica Premium (PEP), permite gestionar el 95% de los procesos de frenado, recuperando así hasta 220 kW, o conducir en modo "One pedal", gestionando el coche la deceleración sin psiar el pedal del freno.

Precios para España

El A6 y S6 e-tron estarán disponibles para pedidos en septiembre de este mismo año, arrancando en los 81.115 euros para el Sportback performance de máxima autonomía (83.615 en la Avant), mientras que la versión más deportiva (por el momento), el S6, parte de los 104.500 euros (107.000 para el Avant). Además, Audi ha anunciado la llegada próxima de una versión de tracción quattro y una de propulsión trasera como opción de acceso a gama.