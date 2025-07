Probamos el Ebro S700 PHEV: un buen híbrido enchufable con 90 km eléctricos, 279 CV y más de 1.100 km de autonomía total

El Ebro s700 PHEV, fabricado en la Zona Franca de Barcelona y desarrollado en colaboración con el gigante chino Chery, tiene un diseño moderno, un interior muy completo y una autonomía eléctrica que supera los 90 kilómetros. Hemos probado la única versión a la venta.

¿Puede un SUV híbrido enchufable convencer por confort, eficiencia y precio? Después de pasar unos días con el nuevo Ebro s700 PHEV, tengo claro que sí. Este SUV compacto, que se fabrica en la Zona Franca de Barcelona, es uno de esos coches que no levantan pasiones… pero que, tras conducirlo, te lo planteas realmente como una buena opción de compra.

El s700 PHEV es uno de los productos más coherentes, equilibrados y bien armados en el cada vez más competitivo segmento de los SUV híbridos enchufables, y su calidad-precio-equipamiento, de lo mejorcito del mercado.

El diseño es atractivo, sin pretensiones, y al verlo llama la atención por sus proporciones (mide 4,55 metros de largo, 1,86 de ancho y 1,69 metros de alto) y por su singular parrilla cerrada y sus ópticas LED enmarcadas.

El modelo equipa llantas de 18 pulgadas específicas para esta versión PHEV.

La llave, como si no existiera

Con la llave en el bolsillo, nos acercamos al SUV y el coche se activa. El habitáculo sorprende por su presentación. Materiales agradables, botoneras metálicas, molduras en negro piano y una tapicería Eco Skin de buen tacto. A esto se suma una doble pantalla curva de 12,3 pulgadas y una superficie acristalada con techo panorámico de 1,1 m2 que refuerzan la sensación de amplitud. Se puede accionar tanto para descorrer la cortinilla como para abrir el cristal con el mando ubicado en el techo. Viene de serie en el coche y nos gusta especialmente disfrutar de esta posibilidad de conducir a techo abierto en esta época del año (menos con la ola de calor, claro).

El puesto de conducción tiene una postura elevada y todo lo encontramos a mano. En el túnel central se ubica el selector de modos de conducción (Eco, Normal y Sport).

La palanca de cambios se presenta con acabado en cristal (un detalle estético que no me gusta especialmente, aunque a mis hijos sí).

Las plazas traseras son espaciosas, con suelo plano, y el maletero cubica 500 litros, ampliables hasta 1.305 litros con los asientos abatidos (capacidad medida hasta el techo) sin perder espacio frente a versiones de combustión. Un punto más a su favor.

Momento de ponerlo en marcha

Buscamos el botón de encendido. No hay. Y es que solo hace falta pisar el pedal del freno para que el SUV responda (la marca lo denomina sistema Keyless). Insertamos la D e intentamos movernos, pero el coche no avanza hasta que no nos abrochemos el cinturón de seguridad. Es probable que al principio todo este ritual de entrada te resulte raro, pero a medida que te vas haciendo con el coche te das cuenta de lo fácil que resulta todo. El "inconveniente" puede venir cuando queremos salir. Como no hay botón de apagado, al abrir la puerta el s700 sigue encendido, y así hasta que no te alejas con la llave en el bolsillo.

Tecnología y equipamiento

De serie, el completo acabado Luxury (el único disponible con la motorización PHEV) incluye todo lo que cabría esperar en un SUV premium: climatizador bizona con purificador de aire, head-up display, sistema de sonido Sony con 8 altavoces, iluminación ambiental personalizable, carga inalámbrica rápida, asistentes de conducción de nivel avanzado (24 sistemas ADAS), cámaras de 540º (proporciona una vista de 360 grados del entorno del vehículo, incluyendo 180 grados en puntos críticos como laterales y parte trasera), control por voz, conectividad completa y hasta sistema de fragancias para el habitáculo (solo tienes que deslizar un dedo de abajo a arriba por la pantalla para encontrar los tres aromas diferentes). Es un detalle que me ha gustado especialmente.

Respecto a la cámara de visión, su resolución es impresionante, así como la seguridad que aporta al conductor, pero en algunos momentos, cuando se activa tras seleccionar el intermitente en una curva o porque detecta objetos cerca, tarda algunos segundos en cerrarse (incómodo si estás pendiente del navegador para ver la ruta).

Conducción: suave, silencioso…

El s700 PHEV recurre, como los Jaecoo 7 y el inminente Omoda 7, al sistema híbrido Super Electric Hybrid DHT, que combina sus dos motores eléctricos y su transmisión de una velocidad con el motor de gasolina 1.5 TGDi DHE y la batería de 18,3 kWh.

En ciudad, el modo 100% eléctrico del s700 funciona de maravilla -seleccionamos el modo EV (eléctrico) en el pulsador ubicado en la consola central junto al del HEV (híbrido)-.

Hay silencio absoluto, respuesta lineal y cero emisiones. Ebro homologa 90 km de autonomía eléctrica. La batería puede cargarse en corriente continua (40 kW) del 30 al 80% en solo 19 minutos, o en 3 horas y 15 minutos en alterna a 6,6 kW. Además, cuenta con función V2L para alimentar dispositivos externos hasta 3,3 kW.

La batería nunca se agota del todo. Cuando marca un 16%, en pantalla aparecerá (si no lo has desactivado) un mensaje que nos recomienda cambiar al modo de ahorro de energía inteligente. Si en ese momento ibas en modo EV cambiará automáticamente a modo HEV, que te permitirá no gastar batería pero sí cargarla ligeramente para que en el caso de que no hayas podido cargar en un punto y quieras entrar a la ciudad tengas kilómetros suficientes para el siguiente recorrido urbano (al menos algunos kilómetros).

Un coche que gestiona solo

El sistema de gestión híbrido de la transmisión DHT selecciona el modo ideal para cada situación de conducción y cambia el modo de funcionamiento entre el eléctrico puro, el híbrido en serie, el híbrido en paralelo y la combustión pura (aunque nosotros podemos elegir entre los programas HEV, EV y EV+). Si decidimos que esta gestión la realice el vehículo, en conducción urbana y a bajas velocidades el sistema opera en modo eléctrico puro. Si, en esas condiciones la batería se agota o aumentamos la velocidad, el sistema pasa a modo híbrido en serie, donde el motor eléctrico sigue propulsando el coche, mientras que el motor térmico genera electricidad.

En carretera y en fuertes demandas de aceleración, el s700 PHEV funciona en modo híbrido en paralelo, donde el propulsor térmico y el eléctrico trabajan juntos para impulsar el vehículo. En vías rápidas y a velocidades altas y constantes, el motor de gasolina es el encargado de llevar la potencia a las ruedas delanteras. Es aquí en el único momento en el que notamos ese motor de combustión trabajando.

En carretera, el motor térmico y los eléctricos trabajan de forma sincronizada, con buenas recuperaciones y sin esfuerzo aparente en los adelantamientos. Y no es un coche ruidoso a altas velocidades (las ventanillas dobles ayudan a reducir el ruido de rodadura).

No destaca por una suspensión deportiva ni por un tacto de dirección especialmente directo, pero ofrece un aplomo general y una muy buena comodidad en marcha. Sus tres modos de conducción (Eco, Normal y Sport) permiten adaptar la respuesta del acelerador y la dirección.

El consumo que hemos obtenido a lo largo de nuestra prueba no se aleja de la cifra que maneja Ebro para este PHEV que anuncia una media 6 litros cada 100 kilómetros. Hemos medido 5,7 l/100 km en autovía a 120 km/h, y con este dato parece real la autonomía total combinada que anuncia Ebro para el modelo más de 1.200 kilómetros el s700 PHEV.

El s700 PHEV, con su etiqueta CERO, es compatible con la ayuda del plan Moves III de hasta 7.000 euros, que dejan el precio de partida de este modelo en unos atractivos 28.260 euros, una cifra que sorprende sobre todo por lo bien equipado que llega el coche.

Ficha técnica Ebro s700

Motor: 1.5 TGDI gasolina

Potencia: 143 CV

Motor eléctrico: 150 kW (204 CV)

Motor eléctrico: 60 kW (82 CV)

Potencia combinada: 279 CV

Aceleración 0-100 km/h: 8,2 segundos

Transmisión: Automática DHT

Tracción: Delantera

Consumo medio: 0,8 l/100 km (batería cargada); 6,0 l/100 km (batería descargada)

Emisiones CO2: 19 g de CO2/km (batería cargada); 136 g de CO2/km (batería descargada)

Neumáticos y llantas: 225/60 R18

Largo x ancho x alto: 4,55 x 1,86 x 1,69 metros

Maletero: 500/1.305 litros (mediciones hasta el techo)

Peso: 1.865 kg

Depósito gasolina: 60 litros

Capacidad batería: 18,3 kWh

Autonomía eléctrica en ciclo combinado: 90 km

Autonomía total combinada: +1.200 km