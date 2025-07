El Plan Reinicia Auto+ duplica las ventas de coches eléctricos en Valencia en 2025, aunque la combustión es la favorita

El Plan Reinicia Auto+ lleva poco más de seis meses activo y ha demostrado cumplir su objetivo: la Comunidad Valenciana es la que tira del carro en las matriculaciones de todo el país. El mercado en la región ha crecido un 58% en el primer semestre con un total de 79.483 unidades vendidas en lo que va de año —solo por detrás de Madrid—. Sin embargo, aunque los eléctricos más que duplican (+152%) sus ventas, no son la principal motorización vendida.

El éxito del Plan Reinicia Auto+ ha sido la bandera que las asociaciones del sector han utilizado para negociar con el Gobierno un nuevo plan en el que las ayudas se entreguen de forma directa a la hora de la compra, que no se discrimine ningún tipo de tecnología, que se incluyan coches seminuevos y que sean los concesionarios quienes gestionen la entrega de fondos. De hecho, a este plan activado por el Gobierno en diciembre del año pasado se adhirieron 1.367 concesionarios.

Este plan, desarrollado conjuntamente por las patronales de fabricantes (Anfac) y concesionarios (Faconauto) junto con el Ministerio de Industria y Turismo, ha sido lanzado para ayudar a las personas afectadas por la Dana del 29 de octubre a recuperar su movilidad. Recientemente prorrogado hasta el 31 de octubre de este año, el programa contempla ayudas para la compra de vehículos de cualquier tipo de motorización, incluidas las de combustión, aunque otorga mayores incentivos si se opta por modelos electrificados.

En concreto, se ofrecen 10.000 euros por la compra de un vehículo nuevo con etiqueta CERO (eléctrico o híbrido enchufable), y 5.000 euros para los que tengan etiqueta ECO (híbrido no enchufable) o C (de combustión). Para vehículos de segunda mano (con una antigüedad máxima de cuatro años), las ayudas son de 4.000 euros si tienen etiqueta CERO, y de 2.000 euros para los ECO o C.

Hasta el 8 de julio se han registrado 38.616 solicitudes de ayudas, de las cuales 4.482 han sido para vehículos eléctricos e híbridos enchufables, es decir, apenas el 11%. De vehículos híbridos no enchufables se han solicitado 16.109 (un 41%), y de combustión 18.205 (un 47,14%). También se han resuelto 35.239 ayudas, con un importe abonado de 168,3 millones de euros, según datos publicados por el Gobierno en su actualización diaria sobre las ayudas repartidas.

Otra imagen del mercado se puede observar desde las ventas de coches nuevos en la región. Y es que, en lo que va de año, los datos de matriculaciones proporcionados por Anfac a elEconomista.es, muestran que el mercado ha sido muy parecido al nacional, donde la tecnología preferida por quienes (con o sin ayudas) han comprado un coche nuevo en los últimos seis meses es la híbrida no enchufable (HEV). De esta tecnología se han matriculado 30.866 unidades, un 84% más que en el mismo período del año anterior. A esta motorización le sigue la de combustión de gasolina, con 29.117 automóviles vendidos en los últimos seis meses, un 17% más que el año anterior.

Los coches eléctricos (BEV), no obstante, han llegado al tercer puesto en las preferencias de los valencianos. Aunque matriculan una sexta parte del total de vehículos de gasolina, se han más que duplicado sus ventas (+152%) hasta totalizar 5.899 unidades. De cerca les siguen los híbridos enchufables (PHEV) que registraron 5.876 matriculaciones, un 172% más que en el primer semestre del año anterior.

También es llamativo que se han vendido en estos seis meses 5.520 coches de gas, cuatro veces más que el año anterior (+296%), superando a los vehículos que usan diésel, que son los únicos que han caído, un 19%, en el semestre, totalizando 2.205 unidades, la motorización menos vendida en la región.

En cuanto a las cifras del último mes, el mercado de vehículos en general creció un 42%, hasta las 12.089 unidades. La motorización más vendida fue la HEV con 4.534 vehículos (+77%), seguida de los coches de gasolina, que cayeron un 18% sus ventas, hasta las 3.601 matriculaciones, y los coches eléctricos, que duplicaron (+203%) el número de unidades matriculadas con 1.454 unidades. Los PHEV también multiplican por más de dos (+223%) las cifras de junio de 2024, llegando a los 1.200 vehículos, al igual que los de gas (+273%), con 939. El diésel desploma ventas (-23%) y vende 361 coches.

Hyundai domina el mercado valenciano

Si hay un grupo que se ha beneficiado del impulso de estos planes de ayuda ha sido Hyundai, que, tanto con su marca propia, como con Kia, ha acaparado los dos primeros puestos entre las cinco marcas más vendidas en la Comunidad Valenciana. Según el conteo de datos, la marca surcoreana ha vendido 9.494 unidades en el primer semestre del año, un 30% más. Kia, por su parte, ha matriculado 7.374 vehículos en este periodo, un 17% más.

En el tercer puesto corresponde a Dacia, que ha duplicado (+116%) sus matriculaciones en la región en estos últimos seis meses, con 5.841 unidades. De estas, 4.084 han sido solo del Dacia Sandero, el modelo más vendido tanto en la comunidad —cuadruplicando sus ventas—, como en el país. En cuarta posición se encuentra Toyota, con 4.892 vehículos matriculados, un 60% más. Y en quinto, la francesa Renault, que ha vendido 4.590 automóviles, un 128% más.

En cuanto a modelos, al Dacia Sandero, le siguió el MG ZS. El SUV de la marca china matriculó 3.239 unidades en los primeros seis meses del año en la Comunidad Valenciana, un 89% más que en el mismo periodo del ejercicio anterior. En tercera posición se encontró el Hyundai i20 con 3.172 unidades, un 86% más. En cuarta, el Tucson, de la misma marca surcoreana, con 2.136 vehículos (+4%), y en quinto el Kia Sportage, con 1.905 unidades (+21%).