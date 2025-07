Otra forma de viajar con tu coche, que cada vez está más de moda, sin tener que pagar alojamiento y no es una autocaravana

Si tu presupuesto no te da para una camper o una autocaravana existe otra posibilidad para que tu coche también se convierta en tu alojamiento vacacional.

Son las tiendas de campaña plegables diseñadas para el techo de los coches. No son un invento nuevo, tienen muchos años y los más aventureros ya las utilizaban hace décadas en las travesías todoterreno por lo lugares más inhóspitos, porque les permitía dormir alejados del suelo y de posibles peligros. Ahora sus diseños son mucho más aerodinámicos cuando están cerradas, son más ligeras, resistentes y fáciles de abrir y cerrar e incluso algunas llevan paneles fotovoltaicos que permiten generar algo de electricidad para algunos dispositivos.

Varias marcas de lujo ya ofrecen tiendas de techo en sus gamas de accesorios.

Además, hay otro aspecto que las ha popularizado y es que ahora ya no se ven como un elemento poco elegante o solo para viajes a territorios extremos. Los habituales fabricantes de accesorios para aventura no son los únicos que ofrecen estas tiendas de techo, también las marcas de coches y entres ellas algunas firmas premium, como Porsche o Mini, las tienen en sus catálogos de accesorios.

¿Es legal dormir en el techo de mi coche?

Este el punto clave para el uso de este tipo de tiendas de campaña y están sujetas a la misma normativa que las camper o las autocaravanas en cuanto a su uso en zonas más o menos urbanas. En España la acampada libre está prohibida pero son las Comunidades Autónomas y cada Ayuntamiento los que tienen la última palabra para regular la acampada en su término municipal. En cualquier caso, y como ocurre con las camper y las autocaravanas, cuando llevamos una tienda de campaña en el techo hay que diferenciar entre estacionar, pernoctar y acampar.

La tienda de este MIni no sobrepasa las dimensiones del coche por lo que podría usarse en zona urbana, sin la escalera.

Si nos instalamos en un camping o espacio legal de acampada no habría ningún problema pero de hacerlo en zona urbana habría que tener en cuenta estas tres diferencias mencionadas. Estacionar sería aparcar el coche un espacio en el que esté permitido. Pernoctar sería lo mismo que estacionar pero durmiendo en el interior de nuestro vehículo lo que no supone ningún problema legal. El tercer caso, acampar, sería cuando desplegamos la tienda instalada sobre el techo y aquí tenemos que cumplir unas normas, la primera de ellas que la tienda no puede sobrepasar el perímetro del coche, no se puede tener el motor en marcha para no producir emisiones ni ruidos y tampoco se pueden expulsar fluidos a la vía pública. Tampoco se pueden extender toldos, escaleras o cualquier elemento que sobresalga del coche, ni siquiera poner sillas.

¿Puedo instalar una tienda en cualquier coche?

Prácticamente todos los coches pueden llevar este tipo de accesorio (menos los descapotables) pero es importante consultar antes con un especialista las particularidades de nuestro vehículo en cuanto al peso que puede soportar sobre el techo (un punto muy importante), la forma de anclaje y los elementos adicionales que vamos a necesitar para su instalación. Si el coche lleva barras de techo ya tenemos mucho ganado porque la tienda se podrá anclar directamente a esas barras longitudinales. Si no las tiene tendremos que poner unos soportes específicos.

Existen modelos realmente sofisticados, con ventanas, paneles solares e incluso ventilación.

Los precios varían mucho en función de la calidad y el equipamiento. Tenemos modelos muy económicos desde poco más de 800 euros y las hay mucho más sofisticadas, fabricadas con materiales como fibra de carbono, con iluminación, ventilación y paneles solares, que llegan hasta varios miles de euros. La ventaja es que una vez finalizado el viaje solo tendremos que retirar la tienda para poder utilizar nuestro coche con total normalidad durante el resto del tiempo.