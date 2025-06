Probamos el nuevo Lexus UX 300h 2025: más suave, más potente y con una conducción que nos ha gustado

El Lexus UX 300h 2025 llega con un cambio profundo bajo el capó. Ahora con un sistema híbrido más potente, refinado y eficiente, este SUV compacto japonés se posiciona como una equilibrada opción del segmento premium.

El Lexus UX siempre me ha gustado por su línea y por el tamaño que tiene. Sus 4,5 metros de largo lo hacen perfecto sobre todo para movernos por la ciudad (pero no solo por ella). La marca lo define como crossover urbano premium. El pasado marzo, Lexus introdujo mejoras en el modelo que a simple vista no han representado grandes cambios visuales: apenas un nuevo color como el Copper Petra (el de nuestro modelo de prueba) y alguna opción bitono más. Y es que donde realmente ha evolucionado el UX es en su mecánica híbrida.

Ahora el SUV se denomina UX 300h y sustituye al anterior 250h, adoptando la quinta generación del sistema híbrido de Lexus. El resultado es un incremento de potencia que pasa de los 180 anteriores a 199 CV, con una aceleración de 0 a 100 km/h en 8,1 segundos para la versión de tracción delantera y 7,9 segundos para la E-Four con tracción total. Todo ello sin penalizar el consumo. Los datos oficiales son entre 5,0 y 5,2 l/100 km (la versión 4x2) y 5,6 l/100 km (el 4x4) en ciclo WLTP. Nuestro modelo de prueba ha sido el 300h con el acabado F Sport con tracción delantera (el SUV cuenta con los acabados UX, UX+, Elegant, F Sport, F Sport +, Relax y Relax+).

Interior cómodo, con todo en su sitio

Pero antes de ponernos en marcha, hablemos de su interior. Se respira amplitud (batalla de 2,64 metros). El volante, convencional, lleva impreso en este caso en su parte inferior las siglas F Sport de nuestro acabado (detalle que se epite en algunas partes del modelo).

Delante, un nuevo cuadro de instrumentos digital de hasta 12,3 pulgadas (según la versión) que podemos personalizar mediante unas flechas ubicadas en el volante con tres modos de configuración, según los datos que queramos tener a simple vista.

El coche cuenta con varios modos de conducción, Eco, Normal y Sport, y en las versiones más deportivas (como la nuestra) añaden también Sport+ y Custom, que se seleccionan a través de un cómodo mando giratorio que se ubica en el lateral derecho de la pantalla de instrumentación.

Estos programas influyen en la respuesta del acelerador, la dureza de la dirección y el comportamiento del sistema híbrido. Aunque el Sport+ promete una conducción más dinámica, la diferencia no es tan marcada como en modelos de enfoque deportivo.

En el centro, una pantalla táctil orientada al conductor, de 8 pulgadas o en nuestro caso de 12,3 pulgadas (disponible desde el acabado Relax), compatible con nuestro móvil con Apple CarPlay y Android Auto, o la conectividad mediante la aplicación Lexus Link+ con la que podemos interactuar con las funciones remotas e inteligentes con que cuenta el nuevo UX. Todo es fácil e intuitivo; solo requiere la adaptación justa.

Debajo de la pantalla se encuentran dos salidas de aire y una fila inferior con las teclas destinadas a manejar la climatización. En la consola central se ubica el selector de marchas, muy cómodo y preciso, el modo EV para los trayectos urbanos solo eléctricos y los mandos para calefactar asientos y volante (aunque no llega a todos los acabados). También contamos con dos portabotellas y el ya casi imprescindible cargador por inducción.

Los asientos de nuestro acabado F Sport recogen muy bien y son cómodos tras varias horas sentados al volante.

Un maletero pequeño

Pero no todo es perfecto. El acceso a las plazas traseras viene limitado por el ángulo de apertura de la puerta. El espacio para estas plazas sigue siendo algo justo, especialmente en altura (la distancia para las rodillas es bueno) y para adultos de talla grande.

Y el maletero de 315 litros —aunque ahora igualado entre versiones 4x2 y 4x4 gracias al rediseño del motor trasero— no destaca frente a sus principales rivales (BMW X1: 540 litros; Mercedes GLA: 425 litros; nuevo Audi Q3: 488 litros). Pero si no necesitas grandes cargas, es un mal menor frente a la calidad general del conjunto.

Más potencia, menos consumo y un cambio más fino

Así que salvo este "pero", el coche es perfecto para viajar. En marcha el nuevo 300h se nota más refinado que antes. El nuevo cambio CVT shift-by-wire hace que la entrega de potencia sea más progresiva y silenciosa. La dirección ha sido recalibrada, las suspensiones filtran mejor los baches y el chasis ofrece más aplomo en carretera. La plataforma GA-C ya era buena, pero ahora la sensación de control es mayor, especialmente en curvas y frenadas.

No es un coche pensado para emociones fuertes, pero sí para disfrutar del confort, del silencio y de una conducción fluida y segura. Lexus ha trabajado mucho el aislamiento acústico. La nueva batería de iones de litio (más ligera y eficiente), junto con los cristales acústicos, el refuerzo de la carrocería y el uso de materiales fonoabsorbentes, logran que el UX sea un SUV bastante silencioso.

Aunque no es un coche deportivo, transmite confianza y se muestra ágil en ciudad gracias a sus dimensiones compactas. Es un híbrido muy equilibrado. Cuando circulamos por la urbe, el sistema arranca y detiene el motor de forma casi imperceptible, mientras que en carretera puede llegar a circular en modo 100% eléctrico hasta 115 km/h.

Las levas situadas tras el volante, aunque no controlan una caja de cambios tradicional, permiten gestionar la retención del sistema híbrido, útil en bajadas o en conducción eficiente.

Más seguridad

El UX 300h 2025 también se ha puesto al día en asistencias a la conducción. El Lexus Safety System + 3.0 incluye nuevas funciones como la Asistencia Proactiva en ciudad, el sistema de Frenado de Emergencia con luces automáticas, el Asistente de Salida Segura con alerta visual y sonora, o el monitor facial que detecta fatiga y puede incluso detener el vehículo de forma controlada si el conductor no responde.